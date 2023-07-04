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Общество4 июля 2023 15:20

У пользователей Яндекс Go в Санкт-Петербурге обновился главный экран

Пока только на версиях для iOS, вскоре станет доступно и на Android

Фото: Shutterstock

Суперапп (так называют приложение, в котором совмещено много функций) Яндекс Go обновил главный экран. Теперь не нужно пролистывать вниз, чтобы выбрать из перечня интересующий сервис. Все доступные приложения у пользователей из Санкт-Петербурга видны сразу при открытии программы — отображаются в виде крупных иконок. Разработчики считают, что такой подход облегчит взаимодействие с приложением, упростит оформление заказов и навигацию по ним.

Если нажать на иконку конкретного сервиса — Такси, Лавки, Еды и других — пользователь увидит привычный экран оформления заказа. Если одновременно сделать заказы в разные сервисах, все они будут отображаться на главной экране приложения. Это сделано для удобства проверки статуса заказа: чтобы пользователю было не нужно кликать на конкретный сервис и проверять, когда приедет курьер, такси или привезут товар.

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