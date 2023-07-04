Самокаты в комплекте со шлемами появятся на улицах Петербурга

Шлемы станут рекомендацией, а не требованием. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге появятся электросамокаты в комплекте со шлемами. Впервые на улицах города их можно будет увидеть уже в этом сезоне. Правда, сначала их будет мало. Лишь в следующем году шлемами оборудуют 30 процентов средств мобильности. Об этом сообщает пресс-служба кикшерингового сервиса Whoosh.

- Самокаты со шлемами будут распределены так, чтобы в городе было не менее 15 процентов таких устройств, чтобы любой желающий пользователь смог выбрать для себя самокат оборудованный шлемом. Планируется, что в 2025 году показатель оснащенности шлемами достигнет 70-80 процентов парка, - говорится в сообщении.

Петербуржцам рассказали, что шлемы будут универсальными: они подойдут и мужчинам, и женщинам. Размер можно адаптировать под себя. На цене аренды самокатов это никак не скажется. А шлемы – это лишь рекомендация, а не требование.

- Согласно нашей статистике, в которой мы учитываем все, даже самые незначительные инциденты, удельное значение ДТП в этом году снизилось на 10 процентов, - отметил основатель и гендиректор Whoosh Дмитрий Чуйко.

Напомним, ранее всем самокатам в городе установили ограничение скорости – 20 километров в час. Также в Петербурге действуют медленные зоны, где ездить можно на 5 километров в час медленнее.