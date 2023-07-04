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Общество4 июля 2023 14:38

Как бизнесу обратить внимание на проблему экологии и свои эко-инициативы

Об этом на конференции в Калининграде рассказала руководитель креативного бюро «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге»
Александра САЙФИТДИНОВА
«Комсомолка» начала писать на тему защиты всего живого еще до того, как это стало мейнстримом.

«Комсомолка» начала писать на тему защиты всего живого еще до того, как это стало мейнстримом.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В конце июля в Калининграде впервые прошла единственная в России ежегодная конференция для региональных журналистов о трендах рынка телекоммуникаций – «Телеком Интенсив». Главными темами стали цифры, тренды, трансформация, originals и экология. По каждой из проблем выступили эксперты, среди которых были известные личности, например, актер, режиссер фильмов «Нюрнберг», «Экипаж», «Легенда № 17» Николай Лебедев и создатель мультфильмов «Лунтик», «Барбоскины» и «Алеша Попович и Тугарин змей» Константин Бронзит.

Кроме того, участником конференции была шеф-редактор креативного бюро «Комсомольской правды в Петербурге» Алёна Чичигина, она выступила спикером на сессии «Экология: почему компании стремятся к устойчивости» и как сделать так, чтобы про эко-инициативу предприятия написали все СМИ.

- Прежде всего, нужен положительный и яркий инфоповод! «Комсомолка» знает в толк в вопросах освещения экологии, мы начали писать на тему защиты всего живого еще до того, как это стало мейнстримом, - сказала Алена. - В 60-х годах, когда был расцвет промышленности и часто бездумного освоения природных ресурсов, в газете появилась рубрика «Широка страна моя», посвященная бережному отношению к природе. Ее запустил легендарный журналист «КП» Василий Песков, наверняка, вы его помните, так как он 20 лет вместе с Николаем Дроздовым вел программу «В мире животных». Мы сейчас продолжаем эти традиции, пишем про экологию, кроме того, создаем сами проекты, затрагивающие важные вопросы бережного отношения к природе.

Алёна Чичигина выступила спикером на сессии «Экология: почему компании стремятся к устойчивости». Фото: Алина Шумахер

Алёна Чичигина выступила спикером на сессии «Экология: почему компании стремятся к устойчивости». Фото: Алина Шумахер

Далее спикер рассказала о будущем проекте «КП» - «Эко-шеф» и предложила бизнесу взять шефство над уже существующей или планируемой экотропой в Ленобласти. Идею уже поддержало правительство 47 региона сейчас идет поиск партнеров для ее реализации.

Совсем недавно состоялся проект «Геоглиф» - это высадка 400 деревьев в районе сожженной немцами деревни Синявино.

Совсем недавно состоялся проект «Геоглиф» - это высадка 400 деревьев в районе сожженной немцами деревни Синявино.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

ЭКОЛОГИЯ И ПАТРИОТИЗМ

Команда «Креативного бюро» «КП в СПб» не раз затрагивала тему экологии, соединяя ее с другими важными аспектами, например, патриотизмом. Совсем недавно состоялся проект «Геоглиф» - это высадка 400 деревьев в районе сожженной немцами деревни Синявино. Сосны составляют слово «Искра» - по названию военной операции, которая сломила ход боевых действий и помогла прорвать блокаду Ленинграда.

Ещё одна акция, которой гордится «КП» - «Родники Ленобласти» - интерактивная карта с источниками воды, которые проверили журналисты, блогеры и специалисты Росгеологии.

Ещё одна акция, которой гордится «КП» - «Родники Ленобласти».

Ещё одна акция, которой гордится «КП» - «Родники Ленобласти».

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- У нас было несколько партнеров, которые своим участием в проекте показали, что они социально ответственные компании. Журналисты «откатали» два сезона, нанесли на карту 125 родников. У проекта более полумиллиона охватов за счет масштабного анонсирования, - уточняет шеф-редактор креативного бюро «Комсомольской правды».

Кроме того, второй год «КП» проводит национальную экопремию, к участию в которой Алена Чичигина активно приглашала гостей конференции и предприятия.

ЭкологияЭкология: люди и дела