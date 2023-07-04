Как бизнесу обратить внимание на проблему экологии и свои эко-инициативы

«Комсомолка» начала писать на тему защиты всего живого еще до того, как это стало мейнстримом. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В конце июля в Калининграде впервые прошла единственная в России ежегодная конференция для региональных журналистов о трендах рынка телекоммуникаций – «Телеком Интенсив». Главными темами стали цифры, тренды, трансформация, originals и экология. По каждой из проблем выступили эксперты, среди которых были известные личности, например, актер, режиссер фильмов «Нюрнберг», «Экипаж», «Легенда № 17» Николай Лебедев и создатель мультфильмов «Лунтик», «Барбоскины» и «Алеша Попович и Тугарин змей» Константин Бронзит.

Кроме того, участником конференции была шеф-редактор креативного бюро «Комсомольской правды в Петербурге» Алёна Чичигина, она выступила спикером на сессии «Экология: почему компании стремятся к устойчивости» и как сделать так, чтобы про эко-инициативу предприятия написали все СМИ.

- Прежде всего, нужен положительный и яркий инфоповод! «Комсомолка» знает в толк в вопросах освещения экологии, мы начали писать на тему защиты всего живого еще до того, как это стало мейнстримом, - сказала Алена. - В 60-х годах, когда был расцвет промышленности и часто бездумного освоения природных ресурсов, в газете появилась рубрика «Широка страна моя», посвященная бережному отношению к природе. Ее запустил легендарный журналист «КП» Василий Песков, наверняка, вы его помните, так как он 20 лет вместе с Николаем Дроздовым вел программу «В мире животных». Мы сейчас продолжаем эти традиции, пишем про экологию, кроме того, создаем сами проекты, затрагивающие важные вопросы бережного отношения к природе.

Алёна Чичигина выступила спикером на сессии «Экология: почему компании стремятся к устойчивости». Фото: Алина Шумахер

Далее спикер рассказала о будущем проекте «КП» - «Эко-шеф» и предложила бизнесу взять шефство над уже существующей или планируемой экотропой в Ленобласти. Идею уже поддержало правительство 47 региона сейчас идет поиск партнеров для ее реализации.

Совсем недавно состоялся проект «Геоглиф» - это высадка 400 деревьев в районе сожженной немцами деревни Синявино. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

ЭКОЛОГИЯ И ПАТРИОТИЗМ

Команда «Креативного бюро» «КП в СПб» не раз затрагивала тему экологии, соединяя ее с другими важными аспектами, например, патриотизмом. Совсем недавно состоялся проект «Геоглиф» - это высадка 400 деревьев в районе сожженной немцами деревни Синявино. Сосны составляют слово «Искра» - по названию военной операции, которая сломила ход боевых действий и помогла прорвать блокаду Ленинграда.

Ещё одна акция, которой гордится «КП» - «Родники Ленобласти» - интерактивная карта с источниками воды, которые проверили журналисты, блогеры и специалисты Росгеологии.

Ещё одна акция, которой гордится «КП» - «Родники Ленобласти». Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- У нас было несколько партнеров, которые своим участием в проекте показали, что они социально ответственные компании. Журналисты «откатали» два сезона, нанесли на карту 125 родников. У проекта более полумиллиона охватов за счет масштабного анонсирования, - уточняет шеф-редактор креативного бюро «Комсомольской правды».

Кроме того, второй год «КП» проводит национальную экопремию, к участию в которой Алена Чичигина активно приглашала гостей конференции и предприятия.