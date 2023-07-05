На велосипеде по съемочной площадке: В Красногвардейском районе проложили веломаршрут по местам съемок фильмов

Проехать девять километров и побывать в закулисье кинолент "Ленфильма"? Легко! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Помнится, кот Леопольд крутил педали велосипеда, летя с горы и рассматривая пейзажи. А петербуржцы получили шанс превратить обычную поездку по делам в экскурсию. Не нужно ни денег, ни экскурсовода – только зоркий глаз. В Красногвардейском районе проложили маршрут по местам съемок знаменитых фильмов «Ленфильма». На девяти километрах расположились точки из девяти кинолент, однако часть из них мало знакома современному зрителю. Spb.kp.ru опробовала маршрут, проехав по самым известным фильмам, и рассказывает, сцены из каких картин получится увидеть на пути.

ОТЗВУК КАТАСТРОФЫ

Двигаться мы начали с перекрестка Заневского проспекта и Шаумяна. Казалось бы, чем он примечателен? А в 80-х здесь снимали фильм-катастрофу «Прорыв» по событиям 1974 года. Ленинград помнит, когда при строительстве красной ветки метро размыло тоннели между «Лесной» и «Площадью Мужества». Перекресток стал площадкой для страшной и эмоциональной сцены, когда троллейбус с пассажирами проваливается в разломившийся асфальт, и очевидцы беды бегут на помощь. На фоне дорожной катастрофы виднеются узнаваемые угловые балкончики-«вафельки» и многоэтажка на Заневском, 24/35 – наверное, дожившие до сегодняшнего дня местные жители помнят, как наблюдали в окна за съемками.

Фильм снимали по мотивам реальной катастрофы - размыва тоннеля на красной линии метро. Фото: кадр из фильма

К сегодняшнему дню киноперекресток обзавелся еще десятком домов, широкими тротуарами и переходами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

НАЛЕТ МЕЛОДРАМЫ

Стряхнули с себя налет хоррора, едем дальше – к станции «Новочеркасская». Здесь, в подземный вход №12, спускалась героиня мелодрамы «Зимняя вишня – 3». Персонаж актрисы Елены Сафоновой только вернулась в Петербург, искать своего экс-возлюбленного, до метро ее подвозит подруга. Картинка из фильма полностью повторяется сегодня: слева – ступеньки перехода, впереди – округлая стена красно-белого кирпичного дома и проезжающий мимо трамвай. Дом все тот же, только сменил вывески, да трамваи стали гораздо современнее.

Героиня "Зимней вишни-3" только вернулась в Петербург на поиски своего экс-возлюбленного. Фото: кадр из фильма

Пейзаж остался тем же, только трамвай осовременился. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПОМОЩНИК ДЕТЕКТИВА

Перемещаемся к Большеохтинскому мосту. Масштабная красивая переправа часто становилась натурой для фильмов, но кинолюбители точно узнают в нем Тауэрский мост из сериала «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона», а в Неве – Темзу.

Большеохтинский мост маскировался под Тауэрский, а Нева - под лондонскую Темзу. Что сказать - локация идеально подходит советским детективам! Фото: кадр из фильма

Мост все так же эффектен, только вот к спуску к воде на велосипеде не подобраться. Но можно и издалека им полюбоваться - а вдруг по нему пройдется Шерлок Холмс? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эпизод четвертой части «Сокровища Агры» снимали, в том числе, здесь. Два съемочных дня в период белых ночей актеры Виталий Соломин и Василий Ливанов спускались по ступенькам к воде и плавали по Неве на катере на фоне Прядильно-ниточного комбината имени Кирова. В старом катере на съемках жгли солому и солярку, чтобы он был похож на судно с паровым двигателем. Пейзаж остался прежним, так что на мост и реку можно посмотреть глазами великих актеров.

Для съемок на старом катере жгли солому и солярку, лишь бы был похож на паровое судно. Фото: кадр из фильма

Здание Прядильно-ниточного комбината имени Кирова все еще стоит на берегу Невы. Наверняка помнит съемки легендарного сериала. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ТАМ, ГДЕ НАЧИНАЛИСЬ ЧУДЕСА

Следующая точка – для ностальгирующих. Здесь снимали первые минуты детского фильма «Необыкновенные приключения Карика и Вали». У дома №12 по Большеохтинскому проспекту с приметными «колоннами» Карик прятался в полосе кустарников, подглядывая за идущим соседом-профессором. Его играл все тот же Василий Ливанов.

Действие фильма начинается у этого дома с "колоннами" на Большеохтинском проспекте.

Густая полоса кустарников давно пропала, локация потеряла немного своего шарма. Карику из XXI века тут уже было бы не спрятаться. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не знал еще мальчик, что профессор разработал волшебный уменьшающий эликсир. Вместе с сестрой он выпивает его и уменьшается до размера насекомого – вот и начало для приключений в микромире. К слову, фильм был одним в СССР, где применяли визуальные спецэффекты. А дом-«свечка» и по сей день как будто готов еще позировать для кино.

Профессор Енотов из детского фильма придумал волшебный уменьшающий эликсир. Фото: кадр из фильма

Высокий дом с приметными балконами как будто до сих пор готов сниматься. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА

Последняя точка – железнодорожная станция Ржевка. Здесь можно отправиться в путь по другим районам, а можно пересесть на электричку. Главное – успеть на нее. У героев фильма «Старший сын» в исполнении молодых Николая Караченцова и Михаила Боярского это не получилось. Помните, как они опоздали на последний поезд темным вечером? Бежали и перескакивали через рельсы и ограждение на перроне, но в итоге все равно были вынуждены скитаться по глухому пригороду и искать себе место для ночлега. Так вот электрички Ржевки, а также ее вокзал и были декорациями к фильму. Правда, кинопейзажи давно застроены видом на КАД, надземным пешеходным переходом, а здание вокзала снесли и перестроили. Но железнодорожная атмосфера осталась. А тот самый дом Сарафановых был аж в четырех километрах от станции и до сегодняшнего дня не дожил – еще в 80-е его снесли и заменили складской постройкой.

На станции Ржевка главные герои упустили последний поезд до дома. Это и привело к судьбоносной встрече с Сарафановыми. Фото: кадр из фильма

Нынешний пейзаж из "Старшего сына" сильно изменился: окрестности станции застроили, горизонт перекрыла кольцевая дорога. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КСТАТИ

Весь маршрут занимает девять километров, в конце пути экскурсантам предлагается отдохнуть в Ильинском саду. Вообще на территории Красногвардейского района насчитывается порядка 50 других достопримечательностей, по ним также любопытно выстроить собственную экскурсию. Из старинного – пожарная башня-каланча, Александровские ворота, особняки и усадьбы. Из современного – Музей стрит-арта, «Упсала-Цирк», театр «Буфф» и многое другое.

В начале 2024 года местным жителям подарят еще одну точку притяжения – отреставрированную Уткину дачу. Усадьбу превратят в большой музейный комплекс, где будут проводить выставки и музыкальные вечера.

- У входа в Главный дом установили балюстрады, внутри идет монтаж дверей из натурального дуба. В подвале – работы по гидроизоляции несущих стен, - рассказали в администрации района о ходе реставрации дачи.