Роспотребнадзор проверит воздух с загоревшегося завода на Лиговском проспекте в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

В Московском районе Петербурга во второй половине дня, 4 июля, случился мощный пожар. Там, на Лиговском проспекте, загорелся завод по производству бытовой химии «Аист». Из-за этого на место происшествия прибыли сотрудники Роспотребнадзора и Центра гигиены. Специалисты проверят взятые пробы воздуха на содержание приоритетных загрязняющих веществ. Причиной беспокойства со стороны ведомств стало близкое расположение жилой застройки.

– Отобранные образцы незамедлительно направят в лабораторию «Центр гигиены и эпидемиологии в Петербурге и Ленобласти». Там эксперты проведут исследования, – уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Они также уточнили, что о результатах экспертизы расскажут отдельной. Напомним, что события 4 июля разворачивались стремительно. Сообщение о пожаре от очевидцев поступило около семи вечера, во время борьбы со стихией пожарные назначили возгоранию дополнительный номер. Только спустя час – пламя удалось локализовать на площади 300 квадратных метров, а временный ранг отменили. К счастью, в огне никто не пострадал. И спустя почти два часа последние угольки окончательно стухли, а в район вернулось спокойствие и порядок.