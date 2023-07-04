Огромные слизни появились в Петербурге после затяжных дождей. Фото: t.me/Megapolisonline

В Петербурге после затяжных и обильных дождей местные жители начали встречать испанских слизней. Этот вид отличается от других моллюсков впечатляющими размерами: некоторые особи достигают 10-12 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Росприроднадзора.

– Названия могут быть разные: португальский, испанский, лузитанский слизень, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Это инвазивный вид слизней. То есть, как правило, появление таких «приятелей» угрожает существованию биологического разнообразия местности. И рыжие моллюски относятся именно к таким. Они активно плодятся, едят практически все растения. И вытесняют своего родственника и обитателя Ленинградской области – сетчатого слизня.

Эксперты предполагают, что завозят его с фруктами или посадочным материалом. Трогать таких слизней специалисты настоятельно не рекомендуют. Эти рыжики часто оказываются переносчиками паразитов и инфекций. Если же встреча все-таки произошла, следует тщательно вымыть руки с мылом.

Зона комфорта для забугорных моллюсков – сорняки и некошеная трава. Поэтому сократить их популяцию позволит содержание придомовых участков в чистоте и порядке.