Школьница из Волховского района победила во всероссийском онлайн-конкурсе артистов

Онлайн-конкурс для юных артистов проходил на образовательной платформе «Поколение М». Фото: freepik.com.

Компания МТС подвела итоги творческого онлайн-конкурса, проходившего совместно со студией «Непоседы» в рамках образовательного проекта «Поколение М». Первое место завоевала школьница из Волховского района Ленинградской области – девятилетняя Вера Караваева. В качестве главного приза девочка пройдет стажировку в легендарных «Непоседах» в Москве и узнает все секреты творческого успеха.

Онлайн-конкурс для юных артистов проходил на образовательной платформе «Поколение М». Школьникам надо было записать на видео свой вокальный или хореографический номер и загрузить на сайт. В итоге, видеовизитка Веры, в которой она исполнила песню «Нет милей Руси», безоговорочно признана лучшей.

Вера Караваева учится в МОБУ «Иссадская основная общеобразовательная школа». О проекте «Поколение М» девочка узнала от своего преподавателя по вокалу Людмилы Толстой, которая руководит студией эстрадного вокала «Созвездие» в городе Волхов.

Как рассказывает Вера, она усердно учится, много времени уделяет вокалу, а также ИЗО. На творческие свершения ее вдохновляет певица Полина Гагарина. «Мне нравится выступать на сцене, участвовать в конкурсах, – говорит Вера. – К сожалению, у меня мало свободного времени: в основном учусь и занимаюсь вокалом. А если появляется минутка, с удовольствием шью игрушки, рисую, леплю из пластилина».

«Вера Караваева не единственная ученица из Волховского района, победившая в аналогичном конкурсе от проекта «Поколение М». В прошлом году Алина Черноусова из Новой Ладоги также завоевала первое место, прошла стажировку в студии «Непоседы» и вышла на большую сцену вместе со звездами. В этом сезоне в шаге от победы оказалась еще одна участница из СЗФО – петербурженка Лиза Титкова, занявшая третье место.Рад, что благодаря образовательным программам МТС ребята из разных уголков страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям», – рассказывает директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

О программе МТС «Поколение М»

«Поколение М» – это крупнейшая в России образовательная платформа для развития детского творчества, разработанная цифровой экосистемой МТС. С помощью ИТ-технологий участники проекта получают возможность пройти образовательные курсы по различным творческим дисциплинам под руководством опытных преподавателей, знакомятся с экспертами и знаменитыми деятелями в области искусства, технических, ИТ и креативных индустрий и развивают важные навыки, которым будут им полезны в будущем. Проект объединяет идею образования и развития детей из регионов России и благотворительную механику. Все цифровые активности участников проекта в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 23 миллионов рублей, которые направлены на лечение 82 детей.

О студии «Непоседы»

«Непоседы» — детский театр-студия, в котором учат музыке, танцам и актерскому мастерству, основам изобразительного искусства и литературы. За 25 лет работы «Непоседы» приобрели статус кузницы молодых талантов. Группа «Непоседы» и ее солисты — многократные победители и лауреаты международных фестивалей. Знаменитые воспитанники театра-студии — Сергей Лазарев, Настя Задорожная, Влад Топалов, Юлия Волкова и Лена Катина, диджей Сева Полищук, ведущий Артем Шалимов, первый российский участник American Idol Андрей Цветков. В творческом активе театра-студии дуэты с Иосифом Кобзоном, Филиппом Киркоровым, Валерией и многими другими звездами эстрады. «Непоседы» работали в концертных программах с Лучано Паваротти, Пинк, Кайли Миноуг и другими артистами мирового масштаба.