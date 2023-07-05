Лучшее из двух миров: В Петербурге открыли клинику наркологии и психиатрии, где советский опыт сочетается с новыми технологиями

Центр получил свое название, в память о временах, когда каждый врач обладал блестящим образованием, обширными знаниями и огромным опытом. Фото: пресс-служба медицинского центра «Ленинградский».

Сегодня в России часто с теплотой вспоминают советскую медицину и то бесценное наследие, которое она оставила. При этом с каждым годом в стране растет число молодых медицинских работников с новейшими знаниями, подходами и бесконечной энергией. 3 июля в Петербурге открыли медицинский центр «Ленинградский» - место, которое взяло лучшее из двух миров. Это новая клиника наркологии и психиатрии экспертного уровня. В центре оказывают скорую медицинскую и психологическую помощь людям, страдающим зависимостями, а также проводят амбулаторное и стационарное лечение алкоголизма и наркомании.

- Наш центр называется «Ленинградский», чтобы показать связь с теми временами, когда каждый врач обладал блестящим образованием, обширными знаниями и огромным опытом, - рассказал один из основателей центра Сергей Буров. - Многие специалисты нашей клиники помогали пациентам бороться с зависимостями еще во времена СССР. Также у нас трудится немало талантливой молодежи. Мы взяли лучшее из советской и современной моделей лечения и реабилитации и построили собственную программу, показывающую высокую эффективность.

Здание центра расположено в Кировском районе Петербурга. Внутри светлого, просторного здания площадью более 1000 квадратных метров расположились уютные палаты со всеми удобствами: мягкие кровати, окна, отдельный туалет и душ. Приятные голубоватые стены помещений украсили фотографиями Ленинграда. Здание находится на огороженной территории, где на свежем воздухе расположены беседки, спортивная площадка и места для настольных игр.

Торжественное открытие центра состоялось 3 июля после обряда освящения по православной традиции. По словам одного из основателей центра Сергея Бурова, первые пациенты могут заехать в клинику уже 4 числа, где их ждет приветливый коллектив врачей, психологов и социальных работников. При помощи широкой научной базы, эффективных методик и современных технологий команда «Ленинградского» медицинского центра поможет даже в самых тяжелых случаях.

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