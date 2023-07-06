Гулять по воде - в Петербурге: Какие водные маршруты стали самыми популярными

Лидерами сезона - ночные водные экскурсии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург прекрасен с любого ракурса, но с воды особенно. Если вы впервые в городе на Неве или хотите «освежить чувства» к нему - добро пожаловать на борт. В Смольном недавно рассказали о самых популярных водных прогулках в сезоне, а «Комсомолка» добавляет деталей.

НОЧНЫЕ КРУИЗЫ ПОД РАЗВОДНЫМИ МОСТАМИ

Оказаться в Петербурге и не сфотографироваться с символом города - грех, который не простят ни родственники, ни подписчики в соцсетях.

Лидерами сезона в Смольном считают ночные водные экскурсии: они проходят по главной реке Северной столицы и захватывают развод мостов - пожалуй, самое романтичное зрелище в городе.

Это беспроигрышное комбо, позволяющее полюбоваться городом и сделать классные кадры на фоне основных достопримечательностей.

В комитете по туризму говорят, что в этом сезоне растет популярность у круизов с живым музыкальным сопровождением: вроде «Романтика разводных мостов» ил «Уходим на закат».

Отправление от центральных набережных (Дворцовой, Английской и Университетской), «Севкабель Порта», а также с причалов реки Мойки и Фонтанки.

Цена билетов на ночное рандеву от 1650 рублей (для взрослых). Но в Интернете билеты можно купить дешевле на 100 рублей.

В центре Петербурга отправление прогулочных теплоходов совершается практически от всех причалов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПО РЕКАМ И КАНАЛАМ – ВЕЧНАЯ КЛАССИКА

Классика никогда не выходит из моды. Прогулка на теплоходах и катерах по рекам и каналам Петербурга - в списке обязательных активностей в культурной столице.

В этом сезоне особенным спросом пользуется экскурсионный маршрут по историческому центру города «Северная Венеция» по маршруту: Фонтанка - Крюков канал - Мойка - Зимняя канавка - Нева - Фонтанка.

В центре Петербурга отправление прогулочных теплоходов совершается практически от всех причалов. При покупке в кассах цена «взрослого» билета (без льгот) - 800-1200 рублей.

ДО «ОСТРОВА ФОРТОВ» В КРОНШТАДТЕ

Пригороды Петербурга - это неотъемлемая часть его истории. Но и сами по себе ближайшие города обладают огромной туристической ценностью. Чего только стоит город-крепость Кронштадт!

На новых скоростных катамаранах «Форт Кроншлот» и «Форт Петр I» от «Дворцовой пристани» можно с ветерком добраться до причала музейно-исторического парка «Остров фортов» в Кронштадте. Рейс позволяет всего за один час перенестись в пригород из сердца Северной столицы.

А уже там можно выбрать развлечения на свой вкус: посетить Морской собор или современный парк, посвященный военно-морскому флоту, полюбоваться заливом. Цена «взрослого» билета около 900 рублей.

В ПЕТЕРГОФ НА «МЕТЕОРЕ» - ЗРЕЛИЩНО И С КОМФОРТОМ

Морская прогулка до Петергофа (Петродворца) на «Метеоре» - теплоходе на подводных крыльях - доставит не только эстетическое удовольствие, но и сэкономит время и нервы: так добираться до пригорода гораздо удобнее и быстрее, чем на маршрутке или автобусе.

В Петергоф «Метеоры» отправляются от четырех причалов - все они расположены в центре города: два причала на Дворцовой набережной, а также на Английской и Адмиралтейской.

Тарифы у компаний-перевозчиков в основном одни и те же: в 2023 году при покупке в кассах причала взрослый билет (без льгот) будет стоить 900 - 1850 рублей в одну сторону (цена зависит от категории выбранного места), детский - 600-900 рублей.

В Петергоф «Метеоры» отправляются от четырех причалов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«ЗАБЫТЫЕ ОСТРОВА» - УВИДЕТЬ ВСЕ И ДАЖЕ БОЛЬШЕ

Экскурсионный маршрут «Забытые острова» - живописная и «зеленая» водная прогулка по островам дельты Невы с выходом в Финский залив. 2 часа прогуливаемся по воде из центра города вдоль набережных и парков Петроградского, Аптекарского, Крестовского, Елагина и Каменного островов и бонусом останавливаемся в (ЦПКиО) им. С.М.Кирова - крупнейшем городском парке.

Топовые достопримечательности тоже фиксируем: Дворцовый мост, Стрелку Васильевского острова, крейсер «Аврора», Медный Всадник, Адмиралтейство, Эрмитаж, Петропавловскую крепость, а также новые городские достопримечательности - парк 300-летия, башню Лахта-центра, стадион «Санкт-Петербург» и остальные.

Теплоход отходит с причалов: «Елагин остров», «Дворцовая пристань», «Сенатская пристань». Цена взрослого билета (без льгот) – 1450 рублей, детского – 1000 рублей.

СКАЗАНО

Генеральный директор петербургской судоходной компании Юрий Набатов:

- Из-за растущего интереса к прогулкам по воде будет увеличено количество рейсов по популярным направлениям, а также запустят новый ночной маршрут - с набережными рек и каналов в историческом центре и выходом в Неву до главных разводных мостов. Кроме того, в связи с растущим спросом, к 2025 году суммарно будет построено десять новых катамаранов.