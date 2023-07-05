Умер Владимир Дербин, глава Ленинградской Федерации профсоюзов

Дату прощания сообщат позже. Фото: t.me/O_N_ERGASHEV

Глава Ленинградской федерации профсоюзов Владимир Дербин внезапно скончался 5 июля в Петербурге. Общественный деятель умер на 77-м году жизни в больницы. О причинах смерти пока что ничего неизвестно. Глава Северной столицы Александр Беглов выразил свои соболезнования из-за ухода коллеги. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Кончина Владимира Дербина – большая утрата для всех жителей города на Неве. Он был человеком, преданным служебному долгу. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, – сказал глава города.

Вспоминая скончавшегося, губернатор высказал соболезнования его родным, близким, друзьям и коллегам.

Напомним, что Владимир Дербин с 1996 по 2005 годы занимал пост председателя комитета по труду и социальной защите населения. После трудился на поприще вице-губернатора, затем работал советником главы Петербурга.

Кроме того, с 2005 года он возглавлял крупнейшее объединение профсоюзов региона. Общественности он запомнился как защитник прав и интересов людей труда. Говоря о нем, глава Петербурга также отметил огромный вклад в развитие экономики и социальной сферы Северной столицы.

– Его опыт и профессиональные навыки были высоко востребованы в решении важнейших задач в правительстве города, – добавил градоначальник.

Дату прощания с патриотом и народным деятелем сообщат позже.