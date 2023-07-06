Ливни и грозы вернутся в Петербург с 7 июля

Непогода вернется в Петербург в конце недели. Фото: Артем КИЛЬКИН

Погода в Петербурге достаточно переменчивая. Начало первой недели июля выдалось пасмурным и дождливым, но в четверг, 6 июля, жителей и гостей Северной столицы радует солнце и тепло до +27 градусов. Правда, такой день за неделю выдастся только один. Уже с 7 июля в город вновь вернутся ливни, грозы и похолодание. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

- 6 июля погоду по нашему региону будет определять поле повышенного атмосферного давления, поэтому солнечно и слабый ветер. С юго-запада продолжает поступать очень теплая воздушная масса, - делится прогнозом на четверг синоптик.

Но уже к ночи до Петербурга доберется атмосферный фронт. Вместе с ним придут осадки и снизится температура.

- Вторая половина недели полна контрастов, и уже завтра по всему нашему региону совершенно другая погода, точнее та, которую мы наблюдали все эти дни. Кратковременные дожди, ливни, грозы и более низкая температура воздуха. В Петербурге 7 июля температура снова вернется в пределы +20 градусов, - резюмировал Колесов.