Как депутаты и глава района автобусы делили

Фото: Александр КРОТОВ.

Депутаты намерены потратить 61 млн рублей на воссоздание обанкротившегося муниципального перевозчика, глава администрации – оставить работать на маршрутах действующего оператора – «Пальмиру». Во втором случае, по мнению Алексея Брицуна, затраты составят лишь 19 млн рублей – компенсация за уже перевезенных волховчан.

Волховский рубеж

Проблема качественного транспортного обслуживания не первый раз встает перед районом. До конца 2020 года маршруты обслуживали муниципальные перевозчики. Причем как это часто бывает именно с муниципальными компаниями – они были убыточны. Убыточны до такой степени, что в том же году было открыто дело о банкротстве компании, долг которой превысил 30 млн рублей. При этом на фоне финансовых проблем усугубилась ситуация с подвижным составом – так на весь не маленький волховский район ходило лишь 16 автобусов, а в городе 14. Причем большинство машин было уже преклонного возраста 25 и больше лет.

«Возникла целая серия проблем: от ветхого автотранспорта до нерегулярности рейсов. Иногда автобусы просто не подъезжали к остановкам, что вынуждало людей стоять на остановках многие часы, ожидая транспорта. Такая несовершенная организация общественного транспорта серьезно затрудняла жизнь местного населения и мешала эффективному функционированию района и города», — описывает ситуацию Online47.

Причем в 2021 году ситуация обострилась – контракт расторгнут по инициативе муниципального перевозчика в декабре 2020 года, компания уволила сотрудников, и жителей Волхова и окрестностей было просто некому перевозить.

Тогда ситуацию удалось решить – новый глава администрации района Алексей Брицун привлек в район коммерческого перевозчика из Петербурга - ООО «Пальмира». Район заключил с компанией временный договор на полгода. «Они согласились первые. У нас была критическая точка, нужно было определяться. Причем полгода назад этот перевозчик вышел на городские маршруты в корне изменив ситуацию в лучшую сторону», — пояснял Алексей Брицун.

Сотрудничество оказалось успешным, и компания уже 3 года возит волховчан. Как и жителей еще пяти областных районов. Причем социологические опросы в 2021-2023 году зафиксировали, что население района заметило улучшение и положительно оценивает решение проблемы пассажирских перевозок.

«Мы провели огромную работу по улучшению работы по регулярным перевозкам пассажиров. Обновили подвижной состав по муниципальным маршрутам, провели оптимизацию маршрутной сети совместно с представителями Администрации. Также введено в эксплуатацию новое оборудование по приему безналичных платежей. В городе и районе действует единая диспетчерская, которая круглосуточно принимает жалобы. Сейчас идет разработка мультимодальных проездных (взаимодействие с РЖД)», - рассказали КП в транспортной компании «Пальмира».

Фото: Александр КРОТОВ.

Тяжелый бизнес

Впрочем, не все так безоблачно.

Главная проблема – недофинансирование муниципальных контрактов со стороны Администрации. «На сегодняшний день, имея данные фактических доходов от пассажиропотока и сумм по контрактам, а также имея всю расходную часть по транспортной работе, мы понимаем, что не получаем заявленную выручку от платы за проезд, а, следовательно, несем колоссальные убытки», - подсчитала Ольга Гущина, финансовый директор ТК «Пальмира».

Так, как говорят в «Пальмире», убыток компании за прошлый год составляет более 29 млн. руб., не говоря уже о рентабельности - 9,6%, которая должна быть согласно Методике, утвержденной распоряжением Минтранса. Плюс к этому после введения масштабных санкций против России – резко выросла стоимость запчастей для автобусов. «Некоторые запчасти подорожали более чем на 40%. К сожалению, ни при заключении контрактов, ни при поднятии тарифов данные цифры не используются. Все расходы падают на плечи перевозчиков как коммерческие риски», - говорят в транспортной компании.

Решить проблему можно было бы, компенсировав за счет районного бюджета. По оценкам пальмировцев сейчас для сохранения всех рейсов необходимо оплатить перевозчику из бюджета 19 млн. руб. «Мы встречались с главой района, и он поддержал нашу просьбу. Этой суммы хватит, чтобы оставить все маршруты и продолжать так же качественно перевозить жителей Волхова и всего района», - говорят в «Пальмире».

Фото: Александр КРОТОВ.

Хотим свое

Все было бы хорошо, но все упирается в позицию районного Совета депутатов, который должен одобрить данные расходы. К сожалению, народные избранники, которые по идее должны печься о жителях, стоят на своей позиции: лучше перевозчику не платить, а купить новые автобусы на 61 млн бюджетных рублей, передать их новому «местному» перевозчику, который будет осуществлять перевозки.

Это при том, что, по мнению экономистов, местный перевозчик вынужден будет резко увеличить тарифы для населения, но и эти меры могут не дать результата. В итоге бюджетные деньги могут быть потрачены впустую, а жителей неизбежно ждет ухудшение в организации транспортных перевозок.

Проблема еще в том, что, даже создав новый МУП, через два года его все равно придётся приватизировать, ведь в соответствии с Национальным планом развития конкуренции, унитарные предприятия не должны осуществлять деятельность на конкурентных рынках. И до 1 января 2025 года согласно федеральному закону «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и «О защите конкуренции» подлежат ликвидации или реорганизации.

В сложившейся ситуации, если Совет депутатов не одобрит оплату услуг действующего перевозчика «Пальмиры» (19 млн. руб.), видимо, придется сокращать количество рейсов, что приведет к росту недовольства населения и социальной напряженности. В этих условиях мог бы помочь регион, но руководство комитетом по транспорту Ленобласти пока решение не приняло.

Подготовил: Александр КРОТОВ.