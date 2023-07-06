В Ленинградской области подвели итоги экологического мониторинга за 1-е полугодие 2023 года. Фото: пресс-служба АО «Ростерминалуголь».

Чтобы уберечь людей от вредного воздействия производства в Петербурге и Ленинградской области тщательно следят за состоянием окружающей среды. Например, с января по июнь 2023 года Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кингисеппском районе» отобрал на исследования 24 пробы атмосферного воздуха и 98 проб питьевой, сточной и природной воды на границе Единой санитарно-защитной зоны (ЕСЗЗ) предприятия АО «Ростерминалуголь».

Результаты показали, что экологическая обстановка в районе безопасна. Средняя концентрация взвешенных веществ в очищенных водных стоках составила 3,66 мг на кубический метр при допустимой норме 10 мг (ниже нормы на 64%). Средние показатели содержания пыли в пробах атмосферного воздуха на границе ЕСЗЗ составили 0,2 мг на кубический метр при норме 0,3 мг (на 30% ниже допустимых). Уровень шума на границе ЕСЗЗ в дневное и ночное время находился в пределах допустимых уровней в 55 дБ и 45 дБ соответственно.

Фото: пресс-служба АО «Ростерминалуголь».

Кроме того, чтобы проверить эффективность работы местных очистительных систем, специалисты «Центра лабораторного анализа и технических измерений по СЗФО» взяли 56 проб промышленных выбросов и измерили аэродинамические параметры на установках вытяжной вентиляции станции разгрузки вагонов и пересыпных станциях. В результате не было обнаружено превышений допустимых концентраций.

Обеспечить экологическую безопасность предприятию помогли крытые конвейерные линии и закрытый комплекс станции разгрузки вагонов, системы пылеподавления, аспирации, ветрозащиты, очистки ливневых стоков.