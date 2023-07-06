Обширная практика и поддержка вуза: как молодежь Самарской области вовлекают в частную космонавтику

Экипажи космонавтов выводят на орбиту ракеты, созданные в Самарской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Валентина Поликарпова

Самарская область может стать центром развития частной космонавтики, заявил два года назад губернатор Дмитрий Азаров: аэрокосмическая тематика - отраслевая специализация региона. Задача по развитию аэрокосмического кластера решается успешно.

Частная космонавтика

Технологический директор НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» Даниил Бажин рассказал о том, как развивается в регионе частная космонавтика.

– Практически весь «космос» в России является государственным. Это капиталоемкая отрасль, требующая большого количества людей и ресурсов. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров два года назад оставил серьезную задачу сформировать целую отрасль частной космонавтики. Кластер компаний, которые занимаются различным видом частных услуг, востребованных в космических разработках, сейчас формируется. Компании предоставляют услуги дистанционного зондирования земли, картографии, фотографии со спутников. Для координации их работы необходим многофункциональный центр, куда они могут обратиться по любому вопросу. И мы планируем его создавать. Но это в перспективе. А в плане создания частной космонавтики мы провели большую работу с корпорацией «Роскосмос», которая является нашим стратегическим партнером. Корпорация передала функцию регулятора в сфере частной космонавтики нашей автономной некоммерческой организации «Институт регионального развития НОЦ». Мы проводили стратегические сессии по разным направлениям. Первая была связана с пониманием коммерческого космоса. На второй мы обсудили создание центра поддержки частной космонавтики, – рассказал Даниил Бажин.

Директор Центра экспериментов в космосе Самарского университета им. Королева Андрей Крамлих уверен, что многофункциональный центр поможет развитию в регионе научного-инновационного потенциала.

– Когда на рынок приходит частник, он ставит задачу. У предпринимателя есть конкретные вопросы и конкретные проблемы. Так мы погружаемся в их специфику и понимаем, где нужна помощь, – отметил Андрей Крамлих.

Космические эксперименты школьников

В развитие предпринимательства в области частной космонавтики активно вовлекают молодежь. Два года назад в Самарской области был создан «Центр экспериментов в космосе». Его первым мероприятием стал Всероссийский конкурс экспериментов в космосе для школьников. Участие в нем приняли ребята из 17 регионов страны – они направили 21 заявку. 19 кандидатов на победу дошли до финала.

- Жюри, состоящее из сотрудников университета и космонавтов, определило 5 проектов-победителей. Цель одного из них- выращивание микроорганизмов в невесомости. Возможно, невесомость и фактор космического пространства как-то видоизменят эти микроорганизмы, и они станут более эффективно очищать почву от загрязнения нефтепродуктами. Проект уже реализован, – поделился Андрей Крамлих.

Пробуют силы на практике

Масштабные задачи по подготовке специалистов для космической отрасли выполняет Самарский университет им. Королева, создавая условия для профессионального роста студентов.

Самарская земля богата талантливыми ребятами, у которых горят глаза. У студентов всегда есть возможность поработать, попробовать свои силы на практике, проектируя элементы спутников, ракет. Когда человек своими руками что-то делает, он нащупывает столько нюансов, сколько не узнает на лекции самого опытного профессор, считают эксперты.

Среди студентов самарского университета есть представители африканских стран, Латинской Америки, Китая, которые работают над проектами, имеющими практическую ценность.

– Студент из Перу, например, делал выпускную квалификационную работу, направленную на создание спутника для мониторинга незаконной вырубки леса. Это, кстати, актуально для любой страны. Была студентка из страны, где есть проблема красных приливов (цветения воды –прим. ред.), из-за которых погибает вся флора и фауна. Она спроектировала спутник, с помощью которого можно начать решать эту проблему, обратившись к руководителям местной администрации, – поделился Андрей Крамлих.

Вовлечь молодое поколения в исследовательскую работу в сфере космонавтики – задача несложная: молодая аудитория открыта новым знаниям.

– Один из самых действенных механизмов – чтение лекций. Я рассказывал им про возможности, стимулирующие выплаты. Когда сказал, что наука – это не только формулы и чертежи, а еще и поездки, и деньги, была реплика из зала: «Да ладно!». В этот момент я переключился на слайды реальных примеров поощрений, – рассказал директор Центра экспериментов в космосе.

Помимо знаний, студенты получают от вуза реальную помощь. В числе поддержки – научно-педагогические консультации, материально-техническая база, помощь в разработке идеи. Андрей Крамлих уверен: наработки Самарской области могут быть полезны и в других регионах РФ.

– Наш Самарский университет участвует во всех комитетах научно-образовательного центра. Лидерские функции вуз реализует в двигателестроении, космическом сегменте. В каждом комитете есть вклад Самарского университета, - подчеркнул эксперт.

Подготовил: Валентина Поликарпова