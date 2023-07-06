В метро Петербурга появился хохломской поезд, посвященный Нижегородской области

Поезд раскрасили хохломской росписью. Фото: t.me/transportniytseh

На синей ветке метро в Петербурге запустили поезд, посвященный Нижегородской области. У него есть название: «Нижний Новгород: 100% настоящая Россия». Расписанные хохломой вагоны будут ездить по станциям до января 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по транспорту.

В Нижнем Новгороде тоже запустят поезд в честь Петербурга. Фото: t.me/transportniytseh

- Яркое внешнее и внутреннее оформление состава разработала студия дизайна Артемия Лебедева. В основе концепции дизайна - шесть ключевых точек притяжения Нижегородской области: Нижний Новгород, Болдино, Городец, Семенов, Дивеево, Арзамас, - говорится в сообщении ведомства.

С историей перечисленных городов пассажиры смогут познакомиться прямо во время поездки. Для этого нужно будет просто отсканировать QR-код. Позже в нижегородском метро тоже планируют запустить вагоны, посвященные Санкт-Петербургу.

Пассажиры смогут узнать историю нижегородских городов. Фото: t.me/transportniytseh

Напомним, нижегородский поезд появился в Северной столице в рамках развития туристического маршрута «Три столицы: от рассвета до заката». Москва, Петербург и Нижний Новгород с помощью проекта развивают сотрудничество.