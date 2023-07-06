Стильные выходные в Tele2 Art Space: истории звезд дизайна и технологичные тренды в мире моды. Фото: пресс-служба Tele2.

В ближайшие выходные в Tele2 Art Space петербуржцы смогут послушать лекции про моду и тренды, про культовых дизайнеров, получить бесплатную консультацию оптик-стилиста и сделать уникальное фото на память.

Tele2 совместно с Новой школой дизайна и искусства проведет на предстоящих выходных познавательные встречи, посвященные моде‎. Так, 8 июля гости Tele2 Art Space узнают про технологические тренды в индустрии моды: шерсть из паучьей нити, шелк из апельсиновой кожуры, байкерская куртка с подушками безопасности и другие новинки, которые мы, возможно, будем носить в ближайшем будущем. Лекцию прочитает историк моды,fashion-журналист и автор книг о моде Марина Скульская. В этот же день на лекции любой желающий узнает, почему вокруг модных брендов формируется круг поклонников. Феномен подробно разберет лектор проекта «Правое полушарие интроверта» Никита Образцов.

Фото: пресс-служба Tele2.

В воскресенье 9 июля в 13:30 петербуржцы смогут посетить лекцию «Как сделать очки частью своего имиджа». Опытный стилист от сети оптик «Счастливый взгляд» расскажет и продемонстрирует на деле, как подобрать идеальные очки, которые подойдут и подчеркнут имидж. Кроме того, на мероприятии гости смогут бесплатно сделать на память уникальное фото радужной оболочки глаз и принять участие в розыгрыше модных очков.

На этих выходных в пространстве Tele2 Art Space также проведут открытое занятие по йоге с сетью студий Hot Yoga 36, покажут голливудские блокбастеры и мультфильмы для детей. Расписание лекций, кинопоказов и другие подробности о Tele2 Art Space можно узнать на сайте art.tele2.ru.

Tele2 Art Space —современное пространство для жителей Петербурга, где каждый может больше узнать об искусстве, посмотреть кинофильм или послушать лекцию — и всё это со скоростью мобильного интернета Tele2.

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