Банк Уралсиб выступил партнером премии «Медиаперсона года». Фото: Николай Овсянников.

Банк Уралсиб в Санкт-Петербурге выступил партнером восьмой премии «Медиаперсона года», которую организует «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. Торжественная церемония награждения – «Белый бал» – прошла 29 июня. В этом году мероприятие было приурочено к 30-летию петербургского филиала «КП».

«Медиаперсона года» – премия, которой удостаивают героев самых ярких публикаций издания. В этом году были отобраны победители в двадцати номинациях, затрагивающих наиболее важные сферы жизни жителей мегаполиса: общественность, медицина, спорт, культура и городская жизнь.

В номинации «Инструментальный народ» победителем стал музыкальный коллектив «Терем-квартет», создавший свой собственный стиль – «русский кроссовер». Статуэтку участникам коллектива вручал Ренат Сейфетдинов, управляющий филиалом Банка Уралсиб в Санкт-Петербурге. «Я рад, что мы выступили партнером такого значимого для города события. Лауреаты премии – это всегда яркие, талантливые и неординарные люди. А церемония награждения – прекрасный праздник и отличная площадка для нетворкинга представителей бизнеса, власти и творческой среды».

Ренат Сейфетдинов отметил, что «Медиаперсона года» – не первый проект в Северной столице, который поддерживает Банк Уралсиб. «Участие в социальной жизни Петербурга для нас важно, поскольку банки – это уже давно не только про деньги. Важен город, где мы живем, люди рядом с нами, их будущее, их благополучие. Надеюсь, что и в дальнейшем мы сможем оказывать поддержку различным городским инициативам», – отметил банкир.

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