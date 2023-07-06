Эксперт: «Рубль не опустится до значений 2022 года»

Финансовый конгресс Банка России. Фото: пресс-служба Сбербанка.

После недавних тревожных новостей о скачке курса доллара и евро поползли слухи о возможном падении рубля до уровня 2022 года. Однако, по словам экспертов, переживать об этом не стоит. В кулуарах Финансового конгресса Банка России глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не видит предпосылок для экстремально низких уровней курса рубля, а наоборот ожидает его укрепления.

- Произойдет подстройка под новые реалии секторов экономики и наступит новая стабилизация, - отметил Герман Греф. - Я не уверен, что курс находится сейчас на оптимальном уровне и думаю, что он должен укрепиться. Он, конечно, не уйдет на экстремально низкие уровни, которые были в прошлом году.

Он сравнил рыночный курс России с поплавком. По его словам, сейчас этот поплавок подпрыгнул наверх.

- Слава богу, что у нас этот поплавок существует, - сказал Герман Греф. - Мы видим, какая проблема с экономиками стран, где пытаются вмешиваться в ценообразование.