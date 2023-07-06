Прокуратура заинтересовалась огромными очередями на запись детей в первый класс в Петербурге

Прокуратура обратила внимание на толпы родителей у конфликтной комиссии в Петербурге. Фото: t.me/Megapolisonline

Утром 6 июля толпы родителей стояли у школ Петербурга, чтобы записать своих детей в первый класс. Так, у конфликтной комиссии Приморского района очевидцы насчитали в очереди более 200 человек. Несмотря на то что учреждение открывалось в 10 часов, собираться у входа горожане начали еще ночью. Своим негодованием, связанным с огромными очередями, люди делились в соцсетях. И на случившееся обратила внимание прокуратура.

- Прокуратура Приморского района Петербурга контролирует соблюдение прав несовершеннолетних при зачислении в районные образовательные учреждения. В ходе надзорной деятельности принимаются меры, направленные на надлежащий прием документов от всех обратившихся родителей и ликвидацию очереди, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

Отметим, что из-за больших очередей конфликтная комиссия Приморского района начала прием заявлений на час раньше. При этом стоять в очереди родителям необязательно, так как документы можно подать и по электронной почте. Об этом сообщили в администрации района.