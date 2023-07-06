Популярная российская нейросеть скоро получит обновление. Фото: пресс-служба Сбербанка.

В России активно разрабатывают и развивают направление нейросетей. Одной из недавних новинок стала генеративная сеть Kandinsky 2.1 от исследователей Sber AI при партнерской поддержке ученых из Института искусственного интеллекта AIRI. Проект набрал 1 миллион пользователей всего за четыре дня после выхода. А за три месяца с ее помощью было создано более 70 миллионов изображений.

6 июля на Финансовом конгрессе Банка России первый заместитель Председателя Правления банка Александр Ведяхин объявил о скором обновлении программы до новой версии.

- Мы активно развиваем нашу модель и в самое ближайшее время выпустим новую версию нейросети Kandinsky, - сказал Александр Ведяхин. - Она откроет перед пользователями еще больше возможностей для работы с изображениями и будет заметно лучше по качеству их генерации. При этом нейросеть сохранит преимущества прошлой версии: способность смешивать несколько рисунков, создавать картину в режиме бесконечного полотна, дорисовывать недостающие части картинки и другие полезные возможности.