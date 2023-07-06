За полгода россиянам реструктурировали кредитов на 29 миллиардов рублей. Фото: freepik.com.

Когда человек испытывает временные трудности с оплатой кредита банк может пойти навстречу и провести реструктуризацию - изменить условия действующего банковского договора, чтобы снизить текущую финансовую нагрузку клиента. Так, за первые 6 месяцев 2023 года Сбер реструктурировал 66 тысяч кредитов на сумму 29 миллиардов рублей. Об этом 6 июля на Финансовом конгрессе Банка России рассказал первый заместитель Председателя Правления банка Александр Ведяхин.

- Без учета государственной программы кредитных каникул для военнослужащих за 6 месяцев этого года мы реструктурировали 66 тысяч кредитов на сумму 29 миллиардов рублей, - сказал Александр Ведяхин. - Это сопоставимо с аналогичными показателями прошлого года. Кроме того, параллельно с программой реструктуризации Сбер первым на рынке стал проводить сделки комплексного урегулирования задолженности, когда мы помогаем клиентам с урегулированием их задолженности и в других банках. В общей сложности Сбером заключено уже 1200 таких сделок.

Банк входит в число создателей «Стандарта защиты прав и интересов заемщиков - физических лиц при урегулировании задолженности по кредитным договорам, заключенным в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности». Этот документ был выпущен Банком России в апреле 2023 года. Он определяет основные принципы и устанавливает требования, которыми должны руководствоваться банки в своей работе.