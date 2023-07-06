Более 90% потребительских кредитов в Сбере оформляется онлайн. Фото: freepik.com.

Больше 90% потребительских кредитов в Сбере оформляются клиентами Сбера в СберБанк Онлайн. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбера на дискуссии «Долгосрочные сбережения и инвестиции: стимулы и инструменты» в рамках Финансового конгресса Банка России.

«У нас сегодня очень много вещей ушло в цифру, то есть продаются в цифровых каналах. Я приведу пример специально не из пассивов, а с активной точки зрения, со стороны кредитования. У нас более 90% потребительских кредитов оформляется в мобильном приложении. В принципе, сейчас это уже никого не удивляет, но СберБанк Онлайн всего 11 лет», - сказал Царев.

По его словам, очень сильно меняется потребительское поведение, и то, как и где будут предлагаться банковские продукты, становится не менее важным, чем сами продукты. Реклама.