Сбер в июне зафиксировал рекордный спрос на ипотеку с начала года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

111 тыс. ипотечных кредитов на 364 млрд рублей выдал Сбер в июне 2023 года. По данным Домклик Сбербанка, это рекордные показатели с начала года. Об этом сообщил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв во время Финансового конгресса Банка России, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге.

В Сбере отмечают рост спроса и на льготные ипотечные программы банка. Так, 41,3 тыс. кредитов на 178,7млрд рублей было оформлено в июне по программам «Семейная ипотека», «Господдержка», «Дальневосточная ипотека» и «Ипотека для IT»—по данным Домклик, объём выдач на 4% превышает показатель мая.

- По «Семейной ипотеке» россияне в июне взяли жилищных кредитов на 79,1 млрд рублей (+1,2% по сравнению с маем, рекорд за всё время действия программы).

- По «Господдержке»— на 78,3 млрд (+6,5%).

- По «Дальневосточной ипотеке»— на 11,8 млрд (+1,7%).

- По «Ипотеке для IT» — на 9,3 млрд (+10,7%, рекорд за всё время действия программы).

По данным Домклик, больше всего ипотеки (и по базовым, и по льготным программам)в июне банк выдал в Московской области (39,8 млрд рублей), Москве (38,5 млрд рублей), Краснодарском крае (22,6 млрд рублей), Санкт-Петербурге (21,7 млрд рублей) и Тюменской области (17,2 млрд рублей). Реклама.