Два года терпел предательство: Мясник в Мурино застрелил любовника своей бывшей жены

СК возбудил уголовное дело об убийстве. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Неадекватный ревнивец застрелил оппонента прямо во дворе его частного дома в Мурино. Мужчина два года пытался пережить расставание с женой, но не смог справиться с предательством. Тогда он решил уничтожить соперника. Сел в свой автомобиль и целенаправленно поехал на дело.

По одной из версий, убийство случилось из-за ревности. Мужчина решил избавиться от соперника лишь через два года после того, как жена ушла от него. Предположительно, подозреваемый работает мясником.

В Следственном комитете официально подтвердили информацию об убийстве. Тело с огнестрельными ранениями нашли 6 июля. Возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимаются специалисты ведомства.

- В преступлении подозревают 42-летнего мужчину. Он застрелил соперника и скрылся с места происшествия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Следователям предстоит выяснить, что стало последней каплей конфликта двух влюбленных в одну женщину мужчин и почему именно сейчас бывший супруг решил избавиться от конкурента.