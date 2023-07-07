Ангел в Любашинском саду Петербурга чуть не потерял голову из-за посетителей

Любашинский ангел чуть не лишился головы из-за посетителей. Фото: Водоканал Петербурга

Установленный в Любашинском саду Петербурга ангел постоянно привлекает внимание посетителей парка. Он даже стал неким талисманом района. Дети так и норовят повисеть на его шее, а взрослые обнять на удачу. Но такое проявление симпатии к крылатой статуе оставило свой отпечаток в виде трещины. Если бы на это вовремя не обратили внимание, то ангел бы лишился головы. Об этом сообщает пресс-служба Водоканала Петербурга.

- Любашинский ангел чуть было не потерял голову от переизбытка чувств посетителей парка. На нем норовят повиснуть дети и приобнять взрослые. Хрупкая ангельская шея не выдержала такого внимания - на бронзовой шее появилась трещина, - отмечает пресс-служба.

Специалисты Водоканала уже обратились к реставраторам. Последние пообещали починить ангела в ближайшие дни. Но он не покинет свой пост ни на минуту, ведь «лечением» скульптуры займутся прям в парке.

- Напоминаем, ангелы тоже плачут. Будьте бережны к городским фонтанам и скульптурам! – добавили в пресс-службе Водоканала.