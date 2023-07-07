Дождливая суббота и сухое воскресенье: Главный синоптик Петербурга Колесов рассказал о погоде на 8 и 9 июля

Синоптики обещают, что к воскресенью дождей станет меньше. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Петербурга никак не могут дождаться жаркой летней погоды. И в ближайшее время такие перспективы не намечаются. О том, что в городе и области продолжатся ливни и останется прохлада, сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

- В субботу характер дождей поменяется, снова будет активное развитие облаков в дневное время, поэтому местами ливни с грозой и градом по территории Ленинградской области будут наблюдаться. В Петербурге – тоже дожди, ливни и гроза, - объяснил синоптик.

В воскресенье, по словам специалистов, может обойтись без дождей, но абсолютной уверенности в этом нет. К счастью, если осадки и будут, то только утром, а к вечеру – распогодится.

Но радоваться все равно рано: регион ждет очередное похолодание. Оно продолжится о середины следующей недели. А до этого времени в Петербурге и Ленобласти будет до 20 градусов со знаком плюс. Впрочем, и такая погода у петербуржцев считается достаточно теплой и не критичной.