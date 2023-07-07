Родители обратились к чиновникам из-за проблем с записью в первые классы в школы Петербурга

Родители просят власти обратить внимание на проблему с записью в первый класс в Петербурге. Фото: соцсети

Огромные очереди из родителей будущих первоклашек образовались накануне, 6 июля, у конфликтных комиссий Петербурга. Горожане в социальных сетях делятся, что проблемы с записью в первый класс происходят со школами Калининского, Фрунзенского, Невского и Приморского районов. В администрации последнего заявили, что с родителями вступили в контакт уже в четыре часа утра – предложили воду и стулья. А в семь утра специально открыли булочную, чтобы ожидающие могли перекусить и выпить кофе. Кроме того, сама конфликтная комиссия начала прием на час раньше. Однако проблема очередей никуда не ушла. Горожане пытаются обратить внимание чиновников на возникшую ситуацию через социальные сети. Свои обращения родители оставляют «ВКонтакте» под постами Правительства Санкт-Петербурга и вице-губернатора Ирины Потехиной.

- Проблема с зачислением детей в первые классы по прописке! Люди с пяти утра стоят в очереди, чтоб попасть в конфликтную комиссию! Как зачислить детей в школу по прописке? - обратилась к Потехиной одна из жительниц города.

Очередь была действительно большая. Под постом администрации Приморского района горожане указывают, что собралось более 800 человек. При этом, по словам родителей, толпа стала меньше не к 12.30, как заявили районные власти, а только к шести вечера. Кроме того, некоторые отметили, что воду и стулья не предлагали.

- Очередь стояла до 18 часов! В четыре утра кому воду дали? Кто дал-то? Смешно просто, - пишет горожанка. - Про воду и стулья вранье, - добавила другая.

Несколько часов толпа родителей ждала своей очереди. Фото: соцсети

Петербуржцы также пишут, что хотя бы прокуратура обратила внимание на проблему. Но просят и правительство как-нибудь прокомментировать ситуацию.

- В Приморском многие прописанные первоклашки не были приняты в школы микрорайонов, в которых они прописаны. Ну и что делать в таком случае? - негодует горожанин под постом правительства Петербурга.

Но в ситуации есть и один плюс. Из-за собравшейся толпы заявления от родителей решили принимать не только лично, но и по электронной почте.

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