Пять причин, зачем Марио Фернандес мог понадобиться «Зениту»

Фернандес - это еще одно воспоминание о прекрасном чемпионате мира в России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Марио Фернандес, обаятельный парень из сборной России образца 2018 года, был легендой ЦСКА. Потом уехал играть в Бразилию. И вот решил вернуться. Однако ЦСКА не стал платить какие-то сотни тысяч евро агенту и клубу, а «Зенит» стал. В итоге Марио - игрок «Зенита». Армейские болельщики уже успели проклясть бывшего кумира, припомнив его слова о том, что в России для него существует только один клуб, а болельщики «Зенита» просто пытаются понять, зачем он нужен в Петербурге. «Комсомолка» нашла пять причин и выдает базу.

УСИЛИТЬ ИГРУ НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ЗАЩИТЫ

Итак, Марио Фернандесу почти 33 года. Возраст красивый, но футболисты обычно к этому времени уже заканчивают, если они не Роналду, не Ибрагимович или не Кадзуеси Миура, японец, который продолжает подписывать профессиональные контракты в 54 года.

В ЦСКА Марио был хорош, а одно время очень-очень хорош. Даже последний сезон в ЦСКА, нельзя сказать, что блестящий, он все равно провел на уровне, который значительно выше почти любого российского правого защитника. Ну ладно, вообще любого.

Да, в бразильском «Интернасьонале», куда он ушел из ЦСКА, у Фернандеса не получилось. Вообще. В основном он сидел на лавке. Сыграл в пяти играх, а потом разорвал контракт. Ну так ведь возвращение в Бразилию он связывал с семейными обстоятельствами - рождением ребенка. Наверное, там ему приходилось менять пеленки, укачивать малыша и заниматься всеми этими прекрасными папскими обязанностями. Тут не до футбола. А в Петербург малец, очевидно, сразу не приедет, поэтому у Марио появится время на тренировки. И он снова станет собой. Мастерство ведь, как известно, не пропьешь.

Покупал же когда-то «Зенит» ветеранистого Жиркова, как будто бы в довесок к Кокорину. А Жирков провел в команде пять лет и играл временами очень хорошо. Когда был здоров, конечно.

ДОБИТЬСЯ ПРОГРЕССА ОТ КАРАВАЕВА

С другой стороны, возможно, Фернандес нужен Семаку не как первая опция, а как, допустим, дядька-наставник для других футболистов, способных сыграть справа в защите, - Караваева и Сутормина. Возможно, если бы Караваева звали Роберто или если бы он чуть меньше получал травмы, то Фернандеса в «Зените» мы бы и не увидели, но Караваев так и не стал выглядеть монументально на своей позиции. Может, у него еще есть возможность для роста? Может, его с Суторминым подстегнет конкуренция? А то и сам Марио шепнет какой-нибудь бразильский секрет…

Этой теории немножко мешает тот факт, что гражданин России Фернандес не говорит по-русски, но ведь футбольный язык интернациональный. В конце концов научить Сутормина жестко ставить ногу, а Караваева не пускать игрока за спину можно и жестами. Через пару лет Фернандес уйдут, а в Петербурге останется прокачанный Караваев. Чем не вариант?

ПОЗЛИТЬ ЦСКА

Допустим, что никакой футбольной выгоды «Зенит» от этого трансфера не извлечет. Фернандес старый, молчаливый интроверт, который в условиях северного города заскучает и не сможет показать себя с лучшей стороны. Зато останется в памяти, как ловко «Зенит» утер нос ЦСКА, ведь это москвичи хотели вернуть легенду клуба обратно, но пожалели, по одним данным, 350 тысяч евро для бывшего клуба, а по другим - 400 тысяч евро для агента. Поэтому Фернандес поехал в Петербург. Болельщики ЦСКА расстроились. Руководство ЦСКА расстроилось. А в Петербурге наверняка кто-то очень громко и злорадно рассмеялся. Просто тут могут позволить себе жить на широкую бразильскую ногу, а в Москве, видимо, нет.

ВЕРНУТЬСЯ В 2018-Й ГОД

Фернандес - это еще одно воспоминание о прекрасном чемпионате мира в России. 2018 год стал очень крутым для нашего футбола. Теперь руководство «Зенита» получило еще одного игрока, причастного к тому успеху, и в этом есть какая-то сентиментальная нотка. Правда, тут нужно напомнить, что в четвертьфинале пенальти не забил не только Смолов, но и сам Марио. Однако мы все предпочли на это не обращать внимания, потому что Марио обаятельный, а Смолов зануда.

Этой стратегией главное не увлекаться, а то в какой-то момент окажется, что в «Зените» пылят Кудряшов с Газинским, а руководит процессом Черчесов. Чур нас!

СОБРАТЬ КОМАНДУ ИЗ ОДИННАДЦАТИ БРАЗИЛЬЦЕВ

Говорят, руководству «Зенита» о бразильской стратегии рассказал Луческу. Он еще в «Шахтере» собаку съел на привозе ноунеймов, которые в какой-то момент превращались в мировых звезд и зажигали потом в АПЛ (вроде Фернандиньо, Виллиана и прочих).

Зерна дали плоды. Даже Дзюба успел назвать команду как будто в шутку «Зенит» (Рио-де-Жанейро).

Уже в следующем сезоне может сложиться уникальная ситуация. За команду будут выступать 10 человек, когда-то загоравших на пляжах Копакабаны. В защите Ренан, Родригао, Дуглас Сантос и новичок Фернандес. В полузащите Ду Кейрос, Вендел и Клаудиньо. В нападении Мантуан, Малком и уже подписанный на следующий год Педро. Осталось найти бразильского вратаря. Но кандидат уже есть. Помните, в прошлом году приезжал такой толстенький голкипер с очень правильной фамилией Иван? Вернем его и соберем пазл.

Бразилия большая и полна футбольными талантами. Можно насытить бразильцами скамейку, а тех, что не будут помещаться, отправить в «Оренбург» или «Сочи». А что касается своих, российских футболистов, то им нужно вести себя скромнее и выбирать себе соответствующие клубы. В конце концов «Зенит» и в Пензе есть.

СКАЗАНО!

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак:

«Зенит» абсолютно корректно ведет себя в ситуации с Марио Фернандесом. Мы вступили в переговоры с игроком только после того, как приоритетное право ЦСКА было упущено».