«Все съели жильцы». Стало известно, за что извинялся парень перед Ирой, выложив под ее окнами надпись из 77 пирожных

Романтическая выходка молодого человека многих не оставила равнодушными. Но не Иру. Фото: vk.com/spb_today

Настоящая драма развернулась в Приморском районе. Во дворе одного из жилых комплексов воздыхатель отчаянно пытался достучаться до сердца возлюбленной, путь к которой, очевидно, лежит через желудок.

Видео с трогательного романтичного перформанса, снятое очевидцами, попало в сеть. На нем молодой человек в костюме стоит рядом с надписью «Ира, прости». Буквы сложены из пирожных. Всего - 72 штуки. Но Иру было не пронять.

Зато есть другая женщина – ее голос слышен в ролике. Она криком сообщает парню, что Иры нет. В итоге мужчина уходит, оставив все десерты на газоне.

Соседи, дворники и рабочие, наблюдавшие за душераздирающей сценой, испытали приятные эмоции: все сладости достались им. Теперь все они тоже любят Иру.

Как сообщила «Комсомолке» жительница дома Агата, пирожные были очень вкусными. Они с мужем взяли тарталетки с малиной. Хотя там был выбор: одних тортов только несколько видов!

- Кто-то брезговал брать с земли. Но другие с удовольствием ели, благодарили Иру и желали парню счастья, - говорит Агата, ставшая частью этой сладкой истории. - Нам понравился такой подход. Обычно букеты дарят пачками. А тут – тортики.

Кусочки торта, видимо, не впечатлили Иру. Возможно, она не любит сладкое. Фото: vk.com/spb_today

С парнем успела побеседовать одна из жительниц. Она рассказала, что ссора у парочки произошла из-за десерта – потому и извинение такое.

- Они были в ресторане, и он отказался ей купить что-то дорогое из сладкого, и она обиделась. Поэтому он так решил загладить свою вину, - сказала она.

Но к Ире тоже, оказывается, есть вопросы. Ее соседка, например, возмущена ночными тусовками девушки. В сети «сладкую парочку», конечно, тоже с удовольствием обсудили. Кто-то назвал парня «каблуком», «тряпкой» и оценил жест как «приторный», кто-то решил, что он современный романтик и творческий человек. Кто-то же отметил, что все это не так важно, ведь Ирина, судя по всему, уже встречается с другим.

КСТАТИ

Первоначально очевидцами было заявлено, что извинение было выложено из 77 десертов, по 700 рублей каждое. А цена всего комплекта якобы больше 50 тысяч рублей. Но нашлись и скептики, которые пришли к выводу, что такое количество сладкого обойдется влюбленному и провинившемуся человеку в 10 тысяч.