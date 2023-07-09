Петербуржцы первыми в стране побежали марафонскую дистанцию по японской системе «Экиден»

Дистанция поделена на шесть отрезков. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржцы впервые поучаствовали в легкоатлетическом забеге по японской системе «Экиден». Это такая марафонская эстафета, в которой принято участвовать командами. Шесть человек каждой команды должны были пробежать традиционные 42 километра 195 метров. Дистанция поделена на шесть отрезков.

- Несмотря на то, что подобные соревнования зародились более ста лет назад, в Петербурге и в России они проводят впервые. Для жителей нашего года это еще одна возможность получить удовольствие от движения. Тем более марафон проходит летом, в центре Северной столицы, - рассказал спикер ЗакСа Александр Бельский.

Бегуны стартовали с Исаакиевской площади, одного из красивейших исторических мест в Петербурге. Известно, что жители города побежали марафон по японской системе самыми первыми в стране.

Напомним, из-за забега «Экиден» в Петербурге перекрыли более 13 улиц, в том числе части Большой Морской улицы и Дворцового моста. Кое-где ограничения действуют лишь до часу дня, а в некоторых местах проехать нельзя будет целые сутки.