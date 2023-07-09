Полицейского из Ленобласти разыскивают из-за убийства нового ухажера бывшей девушки

Действующий полицейский набросился на соперника в квартире бывшей девушки. Фото: vk.com/dorinspb

В Ленинградской области объявили в розыск действующего сотрудника полиции. По версии следствия, 28-летний мужчина в ночь на 9 июля убил нового ухажера бывшей возлюбленной. Все произошло в Кудрово в квартире на улице Строителей.

- Мужчина ворвался в квартиру бывшей сожительницы и набросился на оппонента с ножом. Он несколько раз ударил 28-летнего соперника, который в итоге погиб на месте, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Ленобласти.

По некоторым данным, мужчина работал в 51-ом отделе полиции по Всеволожскому району в должности стажера Оперуполномоченного уголовного розыска.

После случившегося подозреваемый сбежал. Сейчас следователи делают все, чтобы поймать преступника. Специалисты возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Расследование продолжается.