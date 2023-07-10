«Сухо, солнечно, но прохладно»: Главный синоптик Петербурга Колесов рассказал о погоде на 10-16 июля

Дожди ушли из Петербурга до пятницы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде на неделю с 10 до 16 июля. Обстановка полностью изменится, потому что в город пришел антициклон. Из-за него в Северной столице прекратятся осадки. Отдохнуть от дождей можно будет до пятницы.

- С каждым днем будет становиться все теплее, потому что в наш регион снова приходит теплый воздух, - пообещал Колесов в своем телеграм-канале.

В понедельник, 10 июля, в Петербурге будет до 20 градусов тепла, но в Ленинградской области ожидается более приятная погода: воздух прогреется выше 20 градусов. Сильному потеплению мешает холодный северный ветер, который не даст жаре установиться.

- Фон дневной температуры воздуха в Санкт-Петербурге на эту неделю от 20 до 25 градусов, на востоке Ленинградской области может быть на пару градусов прохладнее. Будет сухо и преимущественно должно светить солнце, - добавил специалист.