Полицейского из Ленобласти задержали за жестокое убийство нового ухажера бывшей девушки

Мужчина не признал свою вину. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Сотрудники Управления собственной безопасности нашли мужчину, которого подозревают в убийстве соперника из-за девушки. Сотрудники МВД уже установили местонахождение предполагаемого преступника, но он сам явился в отдел полиции в шесть утра 10 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Меня сюда привезли в наручниках, чтобы разобраться в ситуации. В чем ситуация? Ну, человек умер. Считают, что это я сделал. Из-за чего конфликт был? Какой-то неизвестный был с моей девушкой в три часа ночи, - рассказал задержанный.

Напомним, в ночь на 9 июля в полицию обратилась девушка. Она объяснила, что ее бывший парень ворвался в квартиру и напал на ее гостя. Мужчина умер от ножевых ранений, когда сотрудники скорой помощи пытались его спасти. На тот момент виновник произошедшего сбежал.

Девушка с травмами тоже попала в больницу. Парня все это время искали. Известно, что он действующий полицейский, занимал должность стажера Оперуполномоченного уголовного розыска 51-отдела полиции по Всеволожскому району. Свою вину он отрицает. Скоро мужчине выберут меру пресечения.