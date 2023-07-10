Где планируется ремонт дорог в Санкт-Петербурге летом 2023 года: Без пробок не обойтись

В часы пик в городе начинаются пробки под 10 баллов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ремонт Приморского проспекта на севере города и кольцевой дороги на юге подарил городу десятибалльные пробки в летнее время, что бывает редко. В связи с этим рассказываем, где планируется ремонт дорог в Санкт-Петербурге летом 2023 года.

ОТ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ДО КАД

Приморский проспект должны закончить ремонтировать 17 июля, поэтому потерпеть горожанам, живущим в этой части города, осталось еще неделю. Следом город будет вводить ограничения на Приморском шоссе, но не в самом Петербурге, а в Репино - от Лермонтовского проспекта до Новодеревенской улицы. Там будут строить путепровод, поэтому дорога сузится до одной полосы с 10 июля по 4 ноября.

До середины сентября будут чинить еще две крупные точки: Политехническую улицу рядом с 1-м Муринским проспектом и проспект Энергетиков, от развязки с Индустриальным проспектом до КАД. Работы там только-только начались.

Не стоит расслабляться и жителям южной части города. Ремонт на кольцевой автодороге на участке между вантовым мостом и Таллинским шоссе продлится до 23 июля. А это означает только одно - пробкам быть.

На крупных объектах техника работает круглосуточно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Калининском районе до 9 августа из-за работ по ремонту трамвайных путей ограничено движение транспорта по площади Ленина, Боткинской улице от улицы Комсомола до улицы Академика Лебедева.

В Красносельском районе по 17 августа идут работы на Ленинском проспекте от улицы Десантников до проспекта Маршала Жукова. В Кировском до 21-го числа этого месяца ремонтируют проспект Стачек от Кронштадтской площади до путепровода над улицей Морской Пехоты. Вероятно, в утренних пробках будет застревать весь участок проспекта от станции метро «Кировский завод» до «Автово».

ДРУГИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: ПЕТРОГРАДКА, ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ

Иногда ГАТИ будет перекрывать движение не из-за ремонта асфальта, а из-за каких-то других работ. Так, в Красногвардейском районе введут ограничение, связанное с прокладкой электрокабеля. Проспект Энтузиастов на отрезке от проспекта Наставников до дома по улице Коммуны, 49, ждет сужение с 10 июля по 10 августа.

- Там будет установлен светофор и сделан пешеходный переход, после чего планируется благоустройство территории, - объяснили, что происходит, в Государственной административно-технической инспекции.

Также в несколько этапов проведут работы по устройству светофора на перекрестке Коломяжского проспекта и аллеи Котельникова. Учитывая усложнившуюся из-за закрытия станции метро «Пионерская» обстановку, с 11 июля по 31 августа там тоже будет нелегко.

Тяжко придется и на Петроградке, где до 22 августа ограничили движение на перекрестке улицы Куйбышева и Кронверкского проспекта, а до 7 августа - на самом Кронверкском.

В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры призывают быть внимательными и заранее планировать маршрут. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Васильевском острове ожидаются два неудобства: первое на Среднегаванском проспекте, аж до 10 октября, а второе на 8-й линии с 20 июля по 20 августа.

С 27 июля по 18 августа встанет Песочное шоссе, пролегающее прямо по границе города и области. Небольшие трудности возникнут также на Светлановском проспекте у проспекта Тореза - с конца июня до 15 октября там размещают временное ограждение для будущих строительных работ.

ЭТО ВАЖНО

В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры призывают быть внимательными и заранее планировать маршрут. В помощь автомобилистам - виртуальная карта ГАТИ со всеми текущими ограничениями на дорогах.