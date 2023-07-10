1 августа состоится премьера детективного триллера, снятого в Ленинградской области. Фото: кадр из сериала.

Лето - пора громких кинорелизов. 1 августа зрителей ждет большая премьера - сериал «Замаячный». Детективный триллер рассказывает историю поисков опасного маньяка-душителя по роману Ильи Бушмина «Ничейная земля». Главный роли в картине исполнили Татьяна Чердынцева, Алексей Бардуков, Кирилл Жандаров, Игорь Грабузов и Екатерина Шумакова. Съемки проекта проходили в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. Первые серии будут доступны в онлайн-кинотеатре KION с 1 августа.

- Постановка этого проекта свела меня с удивительными коллегами, - рассказывает режиссер картины Андрей Либенсон. - С кем-то в первый раз - как с оператором-постановщиком Даяном Гайткуловым, с которым после «Замаячного» мы сделали еще один проект и планируем совместные работы и дальше. В «Замаячном» вы увидите тонкую операторскую работу настоящего художника. Во-вторых, композитор Евгений Федоров, один из лучших российских кинокомпозиторов, написал отличный саундтрек к сериалу. С Женей мы работали не один раз и музыка к «Замаячному» - одна из лучших его работ: ему удалось органично совместить в музыкальной партитуре нежность и саспенс. Отдельно я хотел бы отметить убедительную и яркую работу Дмитрия Поднозова и Игоря Грабузова, который сейчас известен всем по фильму «Тетрис». Сам проект реализовывался в весьма сжатых производственных сроках, так что приходилось искать компромисс между замыслом и реальностью воплощения. Насколько органично это у нас получилось - судить зрителю

Сюжет расскажет о следователе по особо важным делам Екатерине, чью счастливую жизнь омрачают тревожные мысли и воспоминания о самой страшной трагедии в своей жизни, которые она записывает в блокнот по рекомендации психолога. На работе Екатерине сообщают, что около ее родного поселка Замаячный нашли тела трех девушек, которых задушили более года назад и оставили в подвале заброшенного дома, и назначают главной по делу. Призрак из ее прошлого вернулся.

Фото: кадр из сериала.

- Моя героиня Катя - сильный, волевой, но в то же время ранимый человек, - замечает актриса Татьяна Чердынцева. - Она выросла в неблагополучном поселке Замаячный, видела страшные вещи в отрочестве и пережила горькую потерю сестры, затем отца. Катя заботится о больной матери, имеет психологические проблемы, связанные с травмой из прошлого. Пытается стать нормальной, избавиться от страхов и стать счастливой. С Катей нас объединяет, как мне кажется, стремление к справедливости, борьба со своими страхами, твердость в убеждениях и желание сделать этот мир лучше

На предполагаемом месте преступления женщина встречает старого друга Сергея - 11 лет назад он только вернулся из армии, а сейчас работает оперативником уголовного розыска. Он лучше всех разбирается в специфике местности поселка, где существует целый массив частных домов, в котором живут люди без прописки и документов. Сергей предлагает свою помощь: у него есть свои мотивы - в роковом 1990 году маньяк убил Валю, девушку Сергея и родную сестру Кати, но преступника так и не поймали.

Фото: кадр из сериала.

- У моего персонажа достаточно трагичная история, сломанная жизнь из-за произошедшего в юности, - признается актер Алексей Бардуков. - Вместе с режиссером мы углублялись в его прошлое, в его характер. Нас с персонажем многое объединяет - например, целеустремленность и повышенное чувство справедливости. Мне, как и моему герою, всегда хочется, чтобы все было по-честному, правильно, и чтобы злодеи понесли заслуженное наказание. Но в целом это такой собирательный образ и попытки сыграть из воспоминаний чего-то похожего, близкого из жизни.

Фото: кадр из сериала.

Екатерине и Сергею нужно будет объединить свои усилия, чтобы найти маньяка и справиться с травмой, которая преследовала их все эти годы.