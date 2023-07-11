Больше 50% осадков от месячной нормы выпало в Петербурге в первой декаде июля

Дождь в Петербурге шел каждый день. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел итоги первой декады июля. Он сообщил, что центральная метеостанция зафиксировала 46,7 миллиметров дождя, что составляет 56 процентов от месячной нормы. Это не удивительно, ведь дождь в Северной столице шел каждый день. Синоптики пообещали затишье до пятницы, поэтому петербуржцы могут отдохнуть от осадков.

- Если опираться на весь ряд наблюдений, то температура воздуха в Санкт-Петербурге в первой декаде июля была бы близка к средней многолетней температуре. Да, стало теплее в нашем регионе за последние тридцать лет, но для прошлых периодов это нормальное значение, - написал синоптик в своем телеграм-канале.

Напомним, сервис «Яндекс. Погода» сообщил, что вторник станет самым холодным днем для 11 июля за последние 25 лет наблюдений. Температура воздуха составит 17 градусов. Однако Колесов с таким утверждением не согласен. По словам специалиста, столбики термометров поднимутся выше 20 градусов.