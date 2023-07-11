Штрафы за перепланировку коммуналок в студии собираются поднять в Петербурге

В Петербурге собираются поднять штрафы за перепланировку квартиры. Фото: Олег ЗОЛОТО

Борьба с перепланировками квартир вышла на новый уровень в Петербурге. Депутаты намерены не только значительно увеличить штрафы за это, но и повысить срок давности по таким делам. Так, для физических лиц штраф с 2-2,5 тысяч рублей собираются поднять до 50-100 тысяч рублей, должностным лицам - с 4-5 тысяч рублей до 100-200 тысяч рублей, а юрлицам с 40-50 тысяч рублей до 200-500 тысяч рублей. Соответствующий законопроект появился в конце июня на сайте Законодательного собрания Петербурга.

- Сейчас на вторичном рынке жилья набирают популярность объявления о продаже отдельных комнат в многокомнатных квартирах под видом «квартир-студий». Такие объекты позиционируются недобросовестными собственниками как отдельное жилье, однако продаются как доли в многокомнатных квартирах, - говорится в пояснительной записке.

В основном такие «студии» представляют собой комнату в коммуналке, где установили туалет и раковину. При этом чаще перепланировку не согласовывают в порядке, предусмотренном жилищным кодексом.

Изучив объявления в интернете, парламентарии сделали вывод, что подобные объекты в основном продают физлица. При этом размер такой «студии» обычно очень маленький – от 10 до 15 «квадратов», а стоят они в среднем 4,5 млн рублей.

Покупателей привлекает низкая цена, и они покупают такую «квартиру», возможно даже не подозревая, что им придется привести комнату в прежнее состояние и заплатить штраф. Но в тоже время горожане даже если знают о санкциях, то штраф в 2,5 тысяч рублей их не пугает, ведь они получают выгоду от таких студий. Поэтому законопроект и предлагает поднять штрафы.

Кроме того, собираются увеличить срок давности за перепланировку. Сейчас он составляет всего два месяца. При этом отсчитывать его начинают со следующего дня после внесения изменений в комнату. Этого времени не всегда хватает, чтобы привлечь нарушителя к ответственности. Поэтому авторы законопроекта считают, что срок давности необходимо увеличить до одного года.