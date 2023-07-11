Главное - это люди: как и зачем крупные компании заботятся о благополучии сотрудников. Фото: ВФ АО «Апатит».

ВАЖНЫЙ РЕСУРС

Еще несколько лет назад здоровье и хорошее самочувствие человека было исключительно его личным делом. Сегодня многое изменилось: государство всячески поддерживает социальные инициативы компаний по защите здоровья сотрудников. Впрочем, бизнес и сам активно работает в этом направлении, с каждым годом увеличивая количество оздоровительных программ. Результаты Всероссийского конкурса «Инвестиции в развитие здоровой страны. Лучшие корпоративные практики», организатором которого выступила Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, это подтверждают. Основная цель конкурса - внедрение и популяризация программ здоровья и благополучия людей в рамках стратегий устойчивого развития и прогрессивных ESG-практик. В этом году на него было заявлено более 70 проектов в 8 номинациях.

- И на государственном уровне и в бизнес-среде есть ясное понимание, что наиболее ценный ресурс – это человек. Предприятия-лидеры не только не сократили социальные инвестиции, но демонстрируют развитие программ, формируя новые тренды в области управления здоровьем и благополучием сотрудников, создавая здоровье сберегающую среду, – подчеркнула председатель Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Елена Трубникова.

БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ

ФосАгро представила на конкурс пять проектов, посвященных психологической поддержке работников, развитию спортивной и оздоровительной культуры, организации пространства для отдыха. Наиболее высокую оценку получил проект Волховского производственного комплекса в номинации «Развитие оздоровительной культуры». Если два года назад на Волховском производственном комплексе было чуть более семисот участников корпоративной программы защиты здоровья, то сегодня эта цифра приближается к четырем тысячам, включая членов семей сотрудников. При этом предприятие постоянно расширяет количество и качество оздоровительных и социальных услуг. Особое внимание при оценке проекта члены жюри обратили на организованные для сотрудников Волховского комплекса ФосАгро бесплатные консультации юриста, психолога и нутрициолога.

- Когда началось масштабное развитие волховского предприятия, количество сотрудников увеличилось практически вдвое. А значит и запрос на предоставление полисов ДМС, потребность в санаторно-курортном лечении, нагрузка на корпоративную спортивную инфраструктуру – выросли пропорционально. Мы все организовали так, чтобы сотрудники и члены их семей были включены в корпоративную программу защиты здоровья и обеспечены всеми льготами и гарантиями, – рассказала начальник отдела по социальной политике ВФ АО «Апатит» Ирина Кравченко.

БЛАГОПОЛУЧИЕ ДЛЯ ВСЕХ

Современным компаниям выгодно заботиться о здоровье, физическом и психологическом благополучии сотрудников. Ведь чем лучше и безопаснее чувствует себя человек, тем эффективнее он работает. Поэтому за последние годы забота о работниках шагнула далеко вперед, а работодатели стараются формировать осознанное отношение сотрудников к своему здоровью.

Много внимания ФосАгро уделяет укреплению промышленной безопасности. Здесь последовательно ведется работа в части формирования культуры производства и обеспечения промышленной безопасности, обучается персонал, внедряются лучшие практики в сфере охраны труда.

Корпоративная программа защиты здоровья, действующая в ФосАгро, включает в себя предоставление медицинских услуг по программе ДМС, в том числе плановых диспансеризаций, организацию оздоровительного отдыха работников и членов их семей, создание условий для занятий спортом. Работающие пенсионеры и сотрудники предпенсионного возраста могут отдыхать в санаториях Краснодарского края ежегодно.

Значительное внимание уделяется развитию физической культуры. Построены и работают спортивные комплексы. В прошлом году Волховский филиал АО «Апатит» стал участником федерального проекта «Северная ходьба – новый образ жизни». Проект реализуется на городских площадках, и присоединиться к нему может любой желающий. Как итог – команда филиала в мае представила Волховский район на кубке Ленинградской области по Северной ходьбе. Кроме того, системные занятия физической культурой позволили команде волховского производственного комплекса одержать победу в фестивале ГТО среди трудовых коллективов Волховского района и достойно представить его уже на областном уровне. А ещё на предприятии ежегодно проходит конкурс между структурными подразделениями «Вместе весело шагать». В этом году в нём приняли участие 26 команд, это на пять команд больше, чем в прошлом году. Победу одержали сотрудники дирекции по капитальному строительству – с 7 апреля по 14 мая вместе они прошагали 4 миллиона 68 тысяч шагов.

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