Вход на станцию метро «Звездная» в Петербурге ограничат с 17 июля из-за ремонта эскалатора

В Петербурге изменили режим работы 4 станции, а еще 3 - пока полностью закрыты. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербуржцам сообщили об ограничении работы еще одной станции метро. На этот раз придется потерпеть пассажирам, чей путь проложен через станцию «Звездная». К счастью, режим работы вестибюлей изменится всего на четыре дня. Об этом сообщает пресс-служба «Петербургского метрополитена».

- С 17 июля по 21 июля 2023 года с 07:45 до 08:45 часов возможно ограничение входа на станцию с учетом фактического пассажиропотока. Просим заранее планировать маршрут поездок, - говорится в сообщении.

Напомним, помимо «Звездной» станции в Петербурге с ограничениями работают вестибюли станций «Выборгская», «Московские ворота» и «Василеостровская». Режим работы изменили из-за ремонта эскалаторов.

Абсолютно закрытыми остаются «Чернышевская», «Ладожская» и «Пионерская» станции. Специалисты проводят там капитальный ремонт.

В каждом случае для пассажиров предусмотрели дополнительные маршруты наземного транспорта.