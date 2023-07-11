Работы по реставрации ворот древней Пальмиры должны начаться в сентябре

Построенный во втором веке нашей эры памятник разрушили в 2015 году. Фото: Пресс-служба Смольного

Арку Пальмиры – архитектурное сердце древнего сирийского города – не зная того, видело большинство россиян: её изображение украшает наш учебник истории древнего мира. Только в таком виде она больше не существует. В 2015 году небезызвестная террористическая группировка уничтожила «жемчужину сирийской пустыни».

Но почти сразу после поступка, названного «преступлением против цивилизации», российские специалисты предложили Сирии свою помощь в восстановлении объекта культурного наследия, возведенного в II-III веках.

Лучшие археологи Петербурга и Москвы вместе с сирийскими коллегами взялись за реконструкцию памятника несколько лет назад. За это время учеными были проведены полномасштабные раскопки и полевые исследования, а также была сделана уникальная 3D-модель всей территории пальмиры.

- За полгода на основании цифровых моделей мы построили чертежи и создали реставрационный проект. Это было непросто, потому что не было почти никаких исходных данных, - сказала руководитель проекта реставрации арки, глава Центра спасательной археологии, замдиректора Института истории материальной культуры РАН Наталья Соловьева. - Мы обработали около 10 тысяч фотографий, поэтому модель получилась достаточно точная. Чертежи российских ученых, по словам Натальи, вышли гораздо более точными, чем у французских предшественников, занимающихся реставрацией арки в 30-х годах.

- 11 апреля защитили проект в России, а 25 и 26 мая – в Дамаске, где присутствовали международные эксперты. Проект был одобрен, и на сегодняшний день мы приступаем к закупке оборудования и его отправке, - говорит руководитель проекта.

По словам специалиста, все необходимые документы сирийская сторона отправила в ЮНЕСКО в мае. Примерно 2-3 месяца занимает ожидания ответа. - Думаем, научных и музейных замечаний не будет, и мы начнем работы уже в сентябре, - говорит Наталья Соловьева.

Руководитель также отмечает, что материалы для реставрации будут соответствовать эпохе – никакого метала. Специалисты планируют использовать мраморизованный известняк с сирийского карьера, максимально схожий с «родным» материалом памятника. По словам Натальи, проект реставрации займет около трех лет. Если получится – закончат раньше.

- Пальмира будет оживлена, - говорит генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. - А после триумфальной арки было бы хорошо восстановить здесь и музей.

О самой реставрации арки пока говорить рано - команда сначала выберет метод работ и дождется его одобрения ЮНЕСКО. Фото: пресс-служба Смольного

А В ЭТО ВРЕМЯ

Продолжаются раскопки и на древних крымских землях. Как уже писала «Комсомолка», в июне здесь нашли хозяйственную постройку и склеп под ней. Объект, сочетающий в себе ритуальную и общественную функцию, на территории полуострова обнаружили впервые.

- Мы провели детальное исследование, и оказалось, что там несколько склепов, в одном из которых покоилась молодая девушка по имени Кассандра. По подсчетам специалистов, этой гробнице около 2300 лет, - говорит глава Центра спасательной археологии, замдиректора Института истории материальной культуры РАН Наталья Соловьева.

Кроме того, в склепе нашли 1 бронзовую и 8 свинцовых урн с прахом. Есть основания полагать, что склеп принадлежал какой-то важной семье Херсонеса. Планируется проведение анализа ДНК.

Начальник археологической экспедиции в Херсонесе Сергей Соловьев, отмечает, что эти раскопки уникальны еще и тем, что их впервые зафиксировали на столь современном уровне и сделали 3D-модели.

В ближайшее время раскопки здесь будут закончены. Осталось около 1,5 тысяч квадратных метров. Ученые полагают, что яркие находки еще впереди.

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