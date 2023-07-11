Четыре спасенные краснокнижные нерпы выпустили в Ладогу

В Ладогу вернули четырех кроснокнижных нерп. Фото: пресс-служба Водоканала Петербурга

Четверых краснокнижных ладожских нерп в разное время нашли в тяжелом состоянии. Они были сильно истощены, обезвожены и заражены паразитами. С середины весны животных лечили в специализированном Центре реабилитации морских млекопитающих. И вот 11 июля у нерп прошел выпускной, их выпустили в Ладогу. Об этом сообщает пресс-служба Водоканала Петербурга.

- 11 июля Фонд друзей балтийской нерпы и Водоканал Петербурга провели совместный финальный «выпускной» в сезоне 2023 года - четыре краснокнижные ладожские нерпы вернулись в родную Ладогу, - говорится в сообщении.

Как рассказали основатели Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская, к моменту выпуска нерпы чувствовали себя прекрасно, а их вес достиг 15-18 килограммов, что оптимально для жизни в озере. Также в животных сохранили их дикую натуру, что позволит им самостоятельно себя прокормить.

Среди выпускников оказались самцы Кирик, Коккорев и Невский, а также самка Бурная. Имена нерпята получили по названию мест, где их нашли - деревни Кириково и Коккорево, Невский лесопарк и речка Бурная.