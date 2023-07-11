В Сестрорецке провели диагностику тепловых сетей. Фото: пресс-служба ООО «Петербургтеплоэнерго».

Северная столица начинает готовится к холодам! 11 июля в городе Сестрорецке Курортного района Санкт-Петербурга провели внутритрубное диагностирование тепловых сетей. Специалисты из «Петербургтеплоэнерго» обследовали технологически важный участок магистрального трубопровода протяженностью 204 метра от котельной, расположенной по улице Инструментальщиков.

Фото: пресс-служба ООО «Петербургтеплоэнерго».

Чтобы заранее обнаружить возможные дефекты и избавить жителей от неудобств и отключений воды, трубопровод обследовали изнутри с помощью современного роботизированного комплекса. Специального робота поместили в трубу через люк тепловой камеры, и даже не пришлось перекапывать улицы города.

- Метод внутритрубного диагностирования позволяет обследовать прямолинейные участки трубопроводов протяженностью до 750 метров с одного места загрузки, - пояснил главный инженер ООО «Петербургтеплоэнерго» Денис Матин. - При диагностике проводится телевизионное обследование, а также замеряется толщина трубопроводов, что позволяет своевременно предупреждать появление возможных дефектов.

Фото: пресс-служба ООО «Петербургтеплоэнерго».

По итогам проверки специалисты не выявили дефектов, способных повлиять на работоспособность тепловых сетей в районе. Впереди предстоит диагностика трубопроводов в Ивангороде.