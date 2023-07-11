Петербургский краевед Алексей Ерофеев: «Литейный проспект – это по-русски, а проспект Литейный – это наследие татаро-монгольского ига»

Краевед и историк Алексей Ерофеев. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Почему так легко заблудиться на Петроградской стороне и какое отношение к названию улиц имеет зелье и порох? Ответы на эти и другие вопросы знает историк Алексей Ерофеев. Член топонимической комиссии, краевед стал гостем программы «Пять углов» на Радио «Комсомольская правда» (92,0 FM).

ОДНА УЛИЦА НА ДВА РАЙОНА

- Алексей, расскажите, есть какое-то правило в названиях, которое определяет, что здесь нужен разрыв? Почему, например, Литейный проспект переходит во Владимирский?

- Таких правил нет. Часть, которая примыкала к Владимирской церкви, ее чаще стали именовать Владимирским проспектом, и закрепилось это название.

- Улица Одоевского на Васильевском острове разрывается в районе проспекта Мира, и сквозного проезда нет, это то же самое?

- Раньше это была Сазоновская улица, которую переименовали в улицу Одоевского. Она располагалась на острове Голодай, доходила до кладбища. Хотели часть погоста уничтожить, продлить улицу Одоевского, потом новый кусок улицы появляется, там, где метро. Кладбище оставили на месте, эта практика порочная была прекращена. И поэтому улица разбилась на два участка: на первую часть, которая примыкает к Уральской, и вторая часть у Приморской. И так получается, что улица Одоевского разбилась на два участка.

ЗЕЛЬЕ, ПОРОХ И САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

- Почему появляются названия «без названия» как, например, озеро Безымянное?

- Топонимическая комиссия озерами, реками не занимается. Это все свыше, как говорится, в ведомстве федеральной власти. Переулки тоже бывают безымянными. Почему они появляются? Возникает какой-то новый проезд, ему еще не придумали название, его начинают называть безымянным. В итоге это название становится имяреком. Обводный канал возьмите, он же обводит с юга Петербург. Обводный был прилагательным к каналу изначально, а стало названием. Большой Обуховский мы называем вантовым мостом – это конструктивная особенность. Сейчас много других вантовых мостов появляется, а изначально не понимали: зачем придумывают название этому мосту, он же вантовый.

- Правда ли, что улицу Салтыков-Щедрина переименовали в Кирочную из-за его творчества?

- Дело в том, что улице вернули название Кирочной, не потому что Михаил Евграфович столь злободневен. Название Кирочная ценнее названия Салтыкова-Щедрина, потому что она зафиксирована в нашей культуре, особенно в 19 веке и в литературе и много еще где. Сквер, который там примыкает к больнице, остается сквером Салтыков-Щедрина. Я могу сказать, что в 98-ом году, когда это происходило, у меня была идея оставить часть улицы Салтыков-Щедрина от Суворовского проспекта до Новгородской улицы, именно под этим названием. Это совершенно новый участок, он даже не попадает в створ исторической Кирочной улицы. К сожалению, тогда к этому мнению не прислушались. Михаил Евграфович – один из моих любимых писателей. Но я всегда говорю: «Друзья мои, вряд ли у нас появится памятник Салтыкову-Щедрину или музей». Именно по той причине, которая стояла в вопросе. Салтыкова-Щедрина улица стала называться даже не в 18-ом, не в 23-ем, а в 39-ом году к пятидесятилетию со дня смерти Михаила Евграфовича. Название Кирочная хотели вернуть в 44-ом году, когда возвращали Литейному, Невскому – знаменитое возвращение исторических наименований в период блокады.

- Почему улицы Большая и Глухая Зеленина имеют такое название?

- От зелья, от пороха. Зелья превратились в Зеленина, это не фамилия. В самом начале, когда Петербург возникал, ещё при Петре здесь был пороховой завод, делали зелья. Потом его перенесли в пороховые. Когда его убрали, зелейные вскоре превратились в Зеленины, это нормальное совершенно явление. И слово зелье перестали употреблять по отношению к пороху. Поэтому есть Большая Зеленина, Малая Зеленина и Глухая, поскольку она уходила в тупичок, в глушь, это было такое захолустное местечко.

«КОМАНДУЮТ ЮРИСТЫ – ОТСЮДА БЕЗОБРАЗИЯ»

- Почему на Большой и Малой Зелениной расположены таким образом дома?

- Дом может числиться по Барочной улице и выходить какой-то частью своей на Большую Зеленину. Приведу пример: новое здание на Косой линии на нём стоит 26 линия. Меньшая часть фасада выходит на Линию, а большая часть на Косую. Вполне возможно, что люди, которые занимаются строительством, продажами, подумали, что на Косой меньше будет стоить площадь квадратного метра. Еще один пример, военно-медицинская академия, занимающая несколько кварталов, юридически имеет один адрес – Академика Лебедева 6. А раньше все корпуса имели разное название. Сейчас мы живем во времена юридического фетишизма. Командуют юристы – отсюда безобразия, которые у нас творятся. Здесь истоки надо искать. Я помню, мы с товарищем были у юриста, он пишет: проспект Литейный. Я его поправил: Литейный проспект. А он спрашивает: «Какая разница?». Если «какая разница», то не о чем говорить. Литейный проспект – это по-русски, а проспект Литейный – это наследие татаро-монгольского ига.

- Петроградская сторона, она же очень извилистая, на ней легко заблудиться. Ее специально так проектировали?

- Поскольку нападение со Швеции грозило нам весь восемнадцатый век, между Большим и Александровским садом гласис сохранялся долго. А вот достаточно кривые улочки, они даже по ширине разные. Деревянные дома в этой части города долго сохранялись, спалить их проще, если врага встречаешь. Почему на территории у Чкаловской такая нумерация возникла, я, честно, сказать не могу.

- Есть ли логика в нумерации новых районов?

- От центра города к окраине. Исключение: юго-запад. Там ленинский проспект идет наоборот, кончается Московской площадью, нумерация идет от Финского залива.