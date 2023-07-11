В Мариинской больнице объяснили скандальное видео с лежащим на полу пациентом. Фото: скриншот из видео

Скандальное видео из Мариинской больницы Петербурга облетело всю Сеть. На нем мужчина находился якобы перед окном регистратуры. Но внезапно ему стало плохо, из-за этого он упал в обморок, так и не дождавшись талона. Возмущенный оператор опубликовал ролик в сообществе «ДТП и ЧП | Петербург», прикрепив к нему рассуждения о халатности врачей и всего персонала. Но в пресс-службе медучреждения spb.kp.ru рассказали иную версию событий.

– Видео очень противоречиво. Во-первых, запись сделали не в приемном отделении, – рассказали в пресс-службе Мариинской больницы.

Оказывается, ролик сняли в бюро пропуска посетителей. Там петербуржцам действительно выдают талоны, но только для посещения пациентов. А те, кого автор публикации посчитал медработниками, оказались лишь сотрудниками колл-центра.

Как сообщили в пресс-службе учреждения здравоохранения, когда человеку стало плохо, находящиеся там работники вызвали специалиста, а охрана подняла упавшего. В больнице также уточнили, что от мужчины исходил резкий запах алкоголя. Когда помутнение ушло и ему стало лучше, пострадавший ушел. К слову, посещать никого он не стал.

На место Интернет-трагедии быстро прибежала врач. Но никого из находившихся там героев этой истории уже не было. Даже негодующего оператора.

Напомним, что ранее СМИ сообщали, что местный житель «стал свидетелям вопиющего безразличия со стороны медиков к здоровью посетителя Мариинской больницы».

У других посетителей «рухнувший на пол» в видео не вызвал никакого удивления или интереса. Но автор публикации прошелся по сотрудникам учреждения резким словцом.