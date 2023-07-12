Эксперты составили рейтинг российских и зарубежных аперитивов

Сегодня в России не только развита культура аперитивов, но еще в ней изготавливают немало видов подобных напитков. Фото: freepik.com.

В мировой культуре застолий одной из самых известных традиций является подача аперитива. Для тех, кто не знает, напомним, аперитив (от французского apéritif - «открывать») - традиция пить алкоголь перед едой. Это возбуждает аппетит и слюноотделение, подготавливая организм к обильной трапезе. Обычно к аперитивам относят не очень крепкие и несладкие напитки. Кроме того, частым гостем за ресторанным столиком перед основной подачей блюд становятся разнообразные освежающие коктейли на основе вин и ликеров, смешанных со льдом.

Долгие годы в России эта привычка не была особенно популярной, однако в последнее время ситуация резко изменилась. Оказывается, сейчас в стране не только развита культура аперитивов, но еще в ней изготавливают немало видов подобных напитков. Недавно платформа RATINGTELLING провела исследование-дегустацию нескольких известных марок аперитивов. В список вошли как отечественные, так и известные зарубежные бренды.

Исследование проходило 5 июля 2023 года и заняло 1 час. За первенство в рейтинге боролись шесть марок биттеров и ликеров - 5 из России и 1 из Италии. В формате закрытой дегустации 12 экспертов и блогеров оценивали кандидатов по стобалльной шкале. Каждый образец подавали с одинаковой температурой 17 градусов в универсальном бокале для вина объемом 320 мл. Сначала шла проба чистого напитка, затем в форме коктейля. После составлялся общий итоговый зачет.

Результаты оказались весьма неожиданными. Первое место в рейтинге чистого вкуса занял ликер Trinity Aperitivo от компании «Синергия». На втором расположился Ligare Aperitivo Spritz от LADOGA. Третье досталось Aperitivo от «Нива Дистиллери». Итальянская классика Aperol от компании Campari занял лишь 5 место.

В топе коктейлей - а именно этот способ употребления является традиционным и популярным - все было иначе. Золото досталось Ligare Aperitivo Spritz. Серебро - Aperol от Campari, бронза - Trinity Aperitivo.

В результате общего зачета наибольшую сумму баллов набрал отечественный Ligare Aperitivo Spritz. За ним шел Trinity Aperitivo, а следом - Aperitivo от «Нива Дистиллери». Aperol от Campari занял четвертое место.

- Мы создавали наш аперитив для приготовления одного из самых популярных коктейлей в мире, - комментирует президент компании LADOGA Вениамин Грабар. Слаженная работа лаборатории и отдела закупок позволила выпустить продукт, который оценили эксперты и обычные люди за свой вкус и цену. Сейчас многие премиальные рестораны переходят на российские марки. А так как тема сохранения приемлемых цен для гостей стоит сейчас очень остро для всех категорий баров и ресторанов, то мы видим очень большой потенциал для нашего напитка в этом канале.

Итоги исследования показали, что российский рынок аперитивов растет и развивается, предоставляя вполне конкурентный продукт, который нравится людям. Так что все опасения, что наши бары и рестораны останутся без летних освежающих коктейлей - напрасны, считают эксперты.