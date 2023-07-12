Три «золота» завоевали школьники Петербурга на Международной олимпиаде по математике

Три золотых медали завоевали юные петербуржцы на Международной олимпиаде по математике. Фото: Президентский физико-математический лицей №239

Со 2 по 13 июля в японском городе Чиба проходит Международная олимпиада по математике. В ней приняли участие 618 учеников из 112 стран, в том числе шесть человек от России. При этом среди российских школьников четверо – петербуржцы, и все они получили награды. «Золото» завоевали учащиеся Президентского физико-математического лицея №239 Роман Кузнецов, Алиса Волкова и Эльдар Хисамутдинов. А серебряную медаль получил ученик лицея №533 «Образовательный комплекс «Малая Охта» Павел Прозоров. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Поскольку олимпиада проходила в Японии, российские школьники участвовали в ней дистанционно - на базе Дальневосточного федерального университета. Они решали задания по геометрии, алгебре, теории чисел и комбинаторике.

- Поздравляю наших ребят с отличным выступлением и заслуженными наградами! Петербургская школа - лучшая в России. Профессионализм и кропотливый труд учителей, трудолюбие и целеустремленность учеников, забота и понимание родителей, помощь и внимание к школе со стороны города позволяют добиваться таких успехов. Ребята достойно представили Северную столицу, город гордится их достижениями. Уверен, впереди их ждут новые победы, - отметил губернатор Александр Беглов.

Ребята ездили на олимпиаду не одни. Руководителем российской сборной стал учитель математики Президентского физико-математического лицея №239 Кирилл Сухов, а заместителем руководителя был директор лицея №239 Максим Пратусевич.