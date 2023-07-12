Отдых для ума и тела: Tele2 Art Space предлагает интеллектуальные игры, йогу и танцы

Фото предоставлено пресс-службой Tele2.

На этой неделе в Tele2 Art Space на Елагином острове петербуржцам предлагают занятья йогой под открытым небом, поучаствовать в танцевальной вечеринке и сыграть в интеллектуальную игру «Квиз, плиз!». Кроме того, гостей арт-пространства ожидают познавательные лекции и увлекательные фильмы.

В субботу 15 июля в 10:00 в пространстве Tele2 Art Space студия Hot Yoga 36 проведет занятие по йоге. На встрече покажут разнообразные упражнения, которые всесторонне развивают гибкость, силу и выносливость, чувство равновесия и владение собственным телом. Стать более гибким и здоровым поможет Евгений Улитин – тренер с преподавательским стажем более 13 лет. Евгений сочетает йогу, воркаут и реабилитационные практики.

Воскресный вечер можно посвятить танцам. 16 июля в 19:00 клуб Summertime Swing проведёт танцевальную вечеринку. В программе линди-хоп, аутентичный джаз, чарльстон, бальбоа, шэг. Мероприятие подойдет для всех желающих, а не только для опытных танцоров. Самые дружелюбные преподаватели и другие участники клуба покажут новичкам правильные па и всегда поддержат. Приятная атмосфера гарантируется.

Размяться с помощью интеллектуальных игр поможет проект «Квиз, плиз!»‎. Попасть на интеллектуально-развлекательную битву можно совершенно бесплатно по предварительной регистрации. Если вы не успели записаться на квиз, то можно просто посмотреть на красивую игру и классно провести время.

Серия образовательных лекций на этой неделе будет посвящена творчеству японского режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки.14 июля гостей ожидает лекция от проекта «Правое полушарие Интроверта» о творчестве режиссера, а 15 июля – о скрытых смыслах в произведениях известного мультипликатора.

Кроме того, на площадке можно будет посмотреть фильмы «Оружейный барон» и «Вне себя», мультфильмы «Смешарики» и «Огрики».

Расписание лекций, кинопоказов и другие подробности о Tele2 Art Space можно узнать на сайте art.tele2.ru, а также в телеграм-канале @tele2artspace.

Tele2 Art Space — современное пространство для жителей Петербурга, где каждый может больше узнать об искусстве, посмотреть кинофильм или послушать лекцию — и всё это со скоростью мобильного интернета Tele2.

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