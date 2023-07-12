«Историческое событие». Патриарх Кирилл объявил о безвозмездной передаче в РПЦ «Троицы» Андрея Рублева

РПЦ и Третьяковка официально договорились о передаче "Троицы" Андрея Рублева в Троицкую лавру. Фото Артем Геодакян / ТАСС

Русская православная церковь (РПЦ) и Третьяковская галерея сегодня, 12 июля, подписали договор о передаче в Троицкую лавру шедевр Андрея Рублева - «Троицу». Об этом сообщили в пресс-службе РПЦ, уточнив, что картиной будут пользоваться безвозмездно. Торжественная церемония с участием двух сторон прошла в Портретном зале в здании Санкт-Петербургской митрополии. Помимо патриарха исторический документ подписала министр культуры Ольга Любимова.

- Совершилось историческое событие, - обратился патриарх Кирилл к официальным лицам на церемонии. – Наступило то время, когда церкви возвращают святыни, которые представляют огромную культурную и историческую ценность.

По словам главы Русской православной церкви, он надеется, что россияне смогут беспрепятственно молиться перед главными святынями. В конце своей речи он поблагодарил министерство культуры и правительство РФ.

- Дай Бог, чтобы именно так развивался церковно-государственный диалог на благо нашего народа, - подытожил патриарх Кирилл.

Напомним, в июне «Троицу» перевезли из Третьяковки в Храм Христа Спасителя. Там она пробудет минимум до 19 июля. Реликвию поместили в специальную капсулу в центре собора. Внутри прозрачного «короба» нет колебаний температуры и влаги. Ранее предполагалось, что для более надежного хранения иконы для нее разработают инновационную капсулу с инертным газом, где нет кислорода. Ее приблизительную стоимость оценивали в 5-6 миллионов рублей. Но министр культуры РФ Ольга Любимова предупредила, что до конца 2023 года «Троицу», вероятно, ждет очередная реставрация, так что ее выставление в лавре отложат.

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