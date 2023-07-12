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Общество12 июля 2023 15:27

На сотрудников Росприроднадзора завели дело за разрешение на строительства северного намыва на Васильевском острове

Они не увидели в проекте строительства намыва ничего опасного
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
СК возбудил уголовное дело на сотрудников Росприроднадзора за разрешение на строительство намыва на Васильевском острове.

СК возбудил уголовное дело на сотрудников Росприроднадзора за разрешение на строительство намыва на Васильевском острове.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Строительство северного намыва на Васильевском острове в Петербурге обрело дурную славу. Все началось в начале мая, когда местные жители, обеспокоенные экологической ситуацией, обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Тогда на застройщика возбудили уголовное дело за нарушения правил охраны окружающей среды. Прокуратура немного спустя отменила это решение, но Бастрыкин возбудил дело заново. Теперь же в историю намыва добавилось еще одно уголовное дело – на сотрудников Росприроднадзора, которые выдали разрешение на строительство. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

- По мнению следствия, согласовывая проект, сотрудники Росприроднадзора должным образом не изучили градостроительные планы земельных участков, не приобщили общественную экологическую экспертизу к материалам, не истребовали результатов инженерных изысканий. Также без их внимания осталось негативное влияние строительства намывных территорий на общую гидрологию Невской губы, - указали в пресс-службе.

Таким образом, в заключение государственной экологической экспертизы говорилось, что проект строительства соответствует экологическим требованием, а его влияние на окружающую среду является допустимым. Но следствие полагает, что данное заключение необоснованно. Поэтому на сотрудников Росприроднадзора возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.

- Сейчас ведется комплекс мероприятий по установлению лиц, причастных к этим незаконным действиям, - отметили в СК.

В следкоме подметили, что горожане не зря беспокоились об окружающей среде. Помимо подъема пыли и вредных выбросов от работы техники, от строительства может нарушиться гидрологический режим Невской губы. Если это произойдет, то низменные районы Северной столицы затопит. Об этом следственным органам рассказали эксперты в области геоэкологии, гидротехники и гидрологии.

Напомним, что сотрудники Следственного комитета вместе с Александром Бастрыкиным в середине мая приезжали на северный намыв с проверкой. Но их тогда охранники не пустили на территорию. На работника охранного предприятия возбудили уголовное дело, но прокуратура данное решение отменила. Кроме того, суд признал действия следствия незаконными.

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