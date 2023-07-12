На сотрудников Росприроднадзора завели дело за разрешение на строительства северного намыва на Васильевском острове

СК возбудил уголовное дело на сотрудников Росприроднадзора за разрешение на строительство намыва на Васильевском острове. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Строительство северного намыва на Васильевском острове в Петербурге обрело дурную славу. Все началось в начале мая, когда местные жители, обеспокоенные экологической ситуацией, обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Тогда на застройщика возбудили уголовное дело за нарушения правил охраны окружающей среды. Прокуратура немного спустя отменила это решение, но Бастрыкин возбудил дело заново. Теперь же в историю намыва добавилось еще одно уголовное дело – на сотрудников Росприроднадзора, которые выдали разрешение на строительство. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

- По мнению следствия, согласовывая проект, сотрудники Росприроднадзора должным образом не изучили градостроительные планы земельных участков, не приобщили общественную экологическую экспертизу к материалам, не истребовали результатов инженерных изысканий. Также без их внимания осталось негативное влияние строительства намывных территорий на общую гидрологию Невской губы, - указали в пресс-службе.

Таким образом, в заключение государственной экологической экспертизы говорилось, что проект строительства соответствует экологическим требованием, а его влияние на окружающую среду является допустимым. Но следствие полагает, что данное заключение необоснованно. Поэтому на сотрудников Росприроднадзора возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.

- Сейчас ведется комплекс мероприятий по установлению лиц, причастных к этим незаконным действиям, - отметили в СК.

В следкоме подметили, что горожане не зря беспокоились об окружающей среде. Помимо подъема пыли и вредных выбросов от работы техники, от строительства может нарушиться гидрологический режим Невской губы. Если это произойдет, то низменные районы Северной столицы затопит. Об этом следственным органам рассказали эксперты в области геоэкологии, гидротехники и гидрологии.

Напомним, что сотрудники Следственного комитета вместе с Александром Бастрыкиным в середине мая приезжали на северный намыв с проверкой. Но их тогда охранники не пустили на территорию. На работника охранного предприятия возбудили уголовное дело, но прокуратура данное решение отменила. Кроме того, суд признал действия следствия незаконными.

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