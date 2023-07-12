Умерла 100-летняя блокадница Евгения Ипполитова, жестоко избитая сиделкой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге скончалась 100-летняя блокадница Евгения Ипполитова. Последние несколько лет жизни «бабушки Жени» – именно так ее звали волонтеры и неравнодушные люди – прошли в тепле и уюте. Хотя не обошлось и без печальных вех. Напомним, что более двух лет назад пенсионерку-долгожительницу избила ее собственная сиделка. 49-летняя женщина на второй день работы напилась, начала ругаться и избивать блокадницу. Но крики услышали неравнодушные соседи. Они и рассказали обо всем правоохранителям. Пострадавшему ветерану помогали все: жители Петербурга, пользователи соцсетей и волонтеры организации «ДоброДомик». Они и сообщили о кончине пожилой женщины.

– Последние несколько лет Евгения Ипполитова была счастлива. Мы вместе отпраздновали ее 100-й день рождения. Она улыбалась каждый день благодаря вашей поддержке, – вспоминая умершую блокадницу, рассказали владельцы благотворительной организации.

Они рассказали, что пенсионерка была очень воцерковленной. Церемония прощания пройдет в час дня в морге больницы. Медучреждение сейчас числится «красной зоной», поэтому необходимо заранее сообщить о своем приходе организатору Анастасии по номеру 8 911 750 33 72. После этого, в 14:30 в «ДоброДомике» на Маршала Тухачевского пройдут поминки.

Кроме того, благотворительная компания открыла последний сбор для ветерана в своем сообществе в социальной сети ВКонтакте.